RTX 3090 Ti : il dépense 2600 $ pour recevoir du sable, la belle arnaque

Même si les prix ont tendance à baisser ces dernières semaines, les RTX 3000 de Nvidia restent des denrées rares et particulièrement convoitées. Que ce soit par les joueurs et par les voleurs. Un utilisateur brésilien a récemment profiter des Prime Days d'Amazon pour acheter une RTX 3090 Ti à plus de 2600 dollars. Dans la boite, pas de GPU, mais des pots de sable.

Depuis ces dernières semaines, les prix des dernières cartes graphiques de Nvidia, à savoir les RTX 3000, commencent enfin à baisser. On doit cette chute des tarifs aux efforts des constructeurs pour renflouer le stock, mais également au krach des cryptomonnaies qui a découragé les mineurs de se jeter sur l'intégralité des GPU de dernière génération de l'équipe verte.

Malgré tout, les RTX 3080 et RTX 3090 restent encore des produits rares et particulièrement demandés. Alors quand une belle occasion se présente pour en acquérir une à moindre prix, cet acheteur brésilien n'a pas hésité une seule seconde. En effet, Mauricio a profité des Amazon Prime Day 2022 pour acheter une RTX 3090 Ti à un peu de plus de 2600 dollars.

Quelques jours après, il reçoit enfin le colis tant attendu. Seulement, il trouve que la répartition du poids dans l'emballage sonne faux. Il demande alors à sa femme de filmer l'ouverture du paquet. Malheureusement pour lui, il a bel et bien été floué puisqu'il n'y avait aucune trace du fameux GPU de Nvidia dans la boite, mais plusieurs pots contenant du sable…

Il voulait une RTX 3090 Ti, il a eu du sable

Précisons qu'il n'a pas acheté la carte auprès d'un vendeur tiers partenaire, mais bien auprès d'Amazon. Notez par ailleurs que l'emballage était scellé. L'utilisateur a ensuite tenté de contacter le géant du e-commerce pour obtenir réparation, en vain. L'entreprise est restée sourde à ses multiples demandes. Toutefois et après plusieurs jours, il reçoit un simple mail l'invitant à… supprimer son compte Amazon. L'art du geste commercial.

Mauricio a décidé d'intenter une action en justice pour régler ce litige. En parallèle, il a commencé à raconter sa mésaventure aux médias brésiliens, et très rapidement cette arnaque a fait la une des journaux nationaux du pays. De quoi attirer enfin l'attention d'Amazon.

Ce n'est pas la première fois qu'un client se retrouve avec un tout autre produit que celui attendu. Les mois qui ont suivi le lancement de la PS5, plusieurs utilisateurs ont été arnaqués de la sorte. On se souvient de cette acheteuse qui a reçu deux bouteilles d'eau au lieu de sa PS5. Plus récemment, un utilisateur a acheté un iPhone 13 à la Fnac et s'est retrouvé à un morceau de carrelage à la place… Lorsque vous achetez des produits électroniques très demandés, on vous conseille de filmer l'ouverture du colis, afin d'avoir des preuves vidéo en cas de pépin.

