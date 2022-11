RTX 4070 Ti : Gigabyte confirme la sortie imminente d’une nouvelle carte graphique Nvidia

Nvidia prépare l’arrivée d’une nouvelle carte graphique plus abordable pour la série 4000, la RTX 4070 Ti. Plusieurs semaines avant sa sortie, un fabricant a d’ailleurs déjà listé un modèle customisé.

Il y a quelques semaines, nous apprenions que Nvidia devrait lancer une nouvelle RTX 4070 Ti le 3 janvier prochain, plusieurs mois après les RTX 4090 et RTX 4080 actuelles. Cette nouvelle carte graphique ne sera d’ailleurs pas totalement inconnue, puisque ses caractéristiques techniques auraient déjà été évoquées par Nvidia.

Si vous vous souvenez bien, Nvidia avait levé le voile sur deux versions de sa RTX 4080 au mois de septembre dernier, l’une avec 12 Go de mémoire vidéo, et l’autre avec 16 Go de VRAM. Cependant, Nvidia avait finalement décidé d’annuler le lancement de la RTX 4080 12 Go, car celle-ci était trop peu performante par rapport à sa grande sœur. C’est donc précisément cette carte graphique qui serait relancée sous le nom de RTX 4070 Ti.

Gigabyte confirme l’arrivée de la RTX 4070 Ti

Comme c’est souvent le cas, un fabricant de cartes graphiques personnalisées a vendu la mèche concernant l’arrivée de la nouvelle référence de Nvidia. Cette fois-ci, c’est Gigabyte qui a envoyé la liste de plusieurs versions de la RTX 4070 Ti à l’organisme de certification russe EEC avant son lancement officiel.

Voici toutes les versions custom que prépare Gigabyte pour la RTX 4070 Ti :

Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti AORUS MASTER (GV-N407TAORUS M-12GD)

(GV-N407TAORUS M-12GD) Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti AORUS ÉLITE (GV-N407TAORUS E-12GD)

(GV-N407TAORUS E-12GD) Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti GAMING OC (GV-N407TGAMING OC-12GD)

(GV-N407TGAMING OC-12GD) Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti GAMING (GV-N407TGAMING 12GD)

(GV-N407TGAMING 12GD) Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti AERO OC (GV-N407TAERO OC-12GD)

(GV-N407TAERO OC-12GD) Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti AERO (GV-N407TAERO-12GD)

(GV-N407TAERO-12GD) Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC (GV-N407TEAGLE OC-12GD)

(GV-N407TEAGLE OC-12GD) Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti EAGLE (GV-N407TEAGLE-12GD)

Pour combler l’absence de son concurrent EVGA sur cette génération de cartes graphiques, Gigabyte se prépare donc à lancer pas moins de 8 modèles différents rien que pour la RTX 4070 Ti. Leur apparition chez un organisme de certification ne fait donc que confirmer leur arrivée imminente.

Cependant, tout indique qu’il faudra bien patienter jusqu’au début de l’année prochaine avant de voir arriver la carte graphique. Son prix devrait être similaire à celui qui était prévu pour la RTX 4080 12 Go, c’est-à-dire environ 899 dollars, et environ 1099 euros en France.