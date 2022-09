EVGA abandonne Nvidia et se retire du marché des cartes graphiques

L'un des plus importants fabricants de cartes graphiques basées sur les GPU de Nvidia va quitter le marché. EVGA a décidé de ne pas produire de cartes vidéo équipées de la prochaine génération de GPU de Nvidia, la série RTX 40.

Avant la présentation de la GTC 2022 de Nvidia la semaine prochaine, au cours de laquelle la société devrait annoncer ses nouveaux GPU grand public de la série 40, le fabricant EVGA a annoncé qu'il mettait fin à sa relation avec Nvidia et se retirait du marché des GPU. Selon Gamers Nexus, qui a obtenu l’information directement du PDG d’EVGA, la société ne fabriquera ni ne vendra plus de cartes graphiques basées sur les GPU Nvidia.

La décision de mettre fin à son partenariat avec Nvidia aurait été prise en juin dernier. La raison principale pour laquelle EVGA a décidé de prendre une telle mesure et de mettre fin à son activité principale est citée comme une augmentation des prix et une diminution des marges, mais l'histoire ne s'arrête pas là.

Pourquoi EVGA quitte-t-il le marché des cartes graphiques ?

Selon EVGA, il ne s’agirait pas d’une décision financière, mais éthique. Selon le PDG d’EVGA, il est difficile de travailler avec Nvidia depuis un certain temps déjà. La société n’apprécierait pas la façon dont Nvidia l'a traité et préfère cesser de vendre des GPU plutôt que de continuer sa relation avec l'entreprise. Par exemple, EVGA déclaré que Nvidia ne communiquait pas à ses partenaires les prix de lancement des GPU avant que Jensen ne les révèle sur scène. Cela rend donc inévitablement la planification difficile lorsque les lancements ont lieu peu de temps après.

Le géant américain fixerait également des limites supérieures et inférieures pour les prix des cartes, ce qui décourage EVGA d’innover sur le haut de gamme et empêche l’entreprise de proposer des GPU encore plus abordables. On sait d’ailleurs que la prochaine RTX 4090 devrait être vendue à plus de 2000 euros.

Se différencier des autres fabricants dans un marché aussi concurrentiel est donc bien trop compliqué, ce qui débouche sur des cartes graphiques trop peu différentes les unes des autres chez tous les constructeurs. MSI, Asus, ou encore Gigabyte auraient également déclaré à Gamers Nexus subir un traitement similaire.

Source : Jon Peddie