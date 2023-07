RTX 4060 : le prix des cartes graphiques va subir une forte baisse, les ventes sont trop faibles

Malgré ses performances et un rapport qualité/prix honorables, les consommateurs boudent toujours la RTX 4060. C’est le moment où jamais pour les revendeurs de stimuler les ventes à coups de remises.

D’après les premiers benchmarks qui ont suivi son lancement, la Nvidia GeForce RTX 4060 est jusqu’à 48 % plus performante que sa prédécesseure, la RTX 3060. En plus de cela, elle est beaucoup plus efficace énergétiquement, ce qui en fait un bon investissement : la facture d’électricité sera moins élevée. Malheureusement, malgré tous ces points forts, le GPU dans ses versions « custom » ne trouve pas preneur.

La RTX 4060 est certes beaucoup moins performante que la RTX 4090, un véritable monstre, mais avec un prix de vente conseillé de 329 €, elle s’adresse vraiment à tout un chacun. D’autant plus que même si le GPU est « abordable », Nvidia n’a tout de même pas lésiné sur le plan de l’innovation : la RTX 4060 bénéficie, elle aussi, de la technologie DLSS 3 et du support du codec AV1, pour les créateurs. Rien n’y fait, la demande reste molle pour ce produit, et il est donc temps pour les revendeurs de baisser les prix, s’ils veulent vraiment que leurs stocks s’écoulent.

Les boutiques en ligne commencent à baisser le prix de la RTX 4060

Alors qu’en France, des sites tels que LDLC, RueDuCommerce, ou encore Grosbill persistent à pratiquer un tarif oscillant autour des 30 €, la boutique Hardware.fr dégaine la première et propose une remise de 6 % sur la Gainward GeForce RTX 4060 Ghost. Au total, en utilisant les bons coupons, il est ainsi possible de faire baisser son prix à environ 310 €. Attention cependant, car la période des soldes a commencé, donc il est fort possible que les tarifs connaissent une autre baisse consécutive, qui pourrait faire passer le tarif de la RTX 4060 en dessous des 300 €.

Les gamers à la recherche d’un meilleur compromis performances/prix garderont un œil sur les promotions proposées pour la RX 7600 d’AMD, qui est passée sous la barre des 400 €. Il n'est pas exclu que les fabricants en demandent encore moins cher d’ici la fin du mois. Rappelons que ce GPU est plus puissant, mais moins cher que la RTX 4060 Ti de Nvidia.

