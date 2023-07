Pourquoi la Nvidia GTX 1650 est-elle toujours une carte graphique hyper populaire auprès des joueurs ?

Valve vient de publier un nouveau numéro de son étude mensuelle Steam hardware Survey, qui nous donne un aperçu des configurations les plus populaires chez les joueurs. Voici tout ce que la nouvelle étude révèle.

Les derniers résultats de l'enquête sur le matériel utilisé par les joueurs pour le mois de juin sur la plateforme de jeux Steam ont été publiés. Ceux-ci dévoilent que Windows 10 est toujours le système d’exploitation le plus populaire, avec 59,43 % des joueurs sondés. Il est suivi de Windows 11 et ses 35,75 %, qui voit sa part de marché progresser lentement. Cela infirme donc les résultats d’une enquête précédente, qui avait, elle, laissé entendre que Windows 11 perdait du terrain.

Les joueurs sont également 50,55 % à utiliser 16 Go de RAM sur leur machine, mais de plus en plus de joueurs ont tendance à opter pour encore plus de mémoire vive. Ils sont également une majorité à être équipés de disques durs de plus de 1 To, et cette proportion augmente rapidement.

Quelles sont les cartes graphiques les plus populaires chez les joueurs Steam ?

L'enquête de Steam sur le matériel et les logiciels utilisés par les joueurs ne montre aucun changement important quant à la répartition des cartes graphiques les plus populaires sur la plateforme. La RTX 3060 occupe la deuxième place avec une part de marché de 4,74 %.

De son côté, la GTX 1060 tombe à la troisième place avec une part de marché de 4,58 %, ce qui indique que de plus en plus de joueurs mettent à jour leurs configurations, mais l’adoption de la nouvelle génération est extrêmement lente. On retrouve par exemple la RTX 4060 pour ordinateur portable à 0,81 %, ou encore la RTX 4090 à 0,56 %.

La GTX 1650 continue d’être la plus populaire chez les joueurs

Avec 5,67 %, c’est la GTX 1650 qui domine toujours le classement des cartes graphiques les plus utilisées chez les joueurs de Steam. Celle-ci a vu sa part de marché diminuer de 0,40% par rapport au mois précédent, mais ce n’est pas assez pour qu’elle se fasse voler sa place de leader.

En cause, on peut notamment citer les tarifs élevés des nouvelles cartes graphiques, qui poussent les joueurs à garder plus longtemps leurs anciennes machines. Malgré certaines remises intéressantes, les ordinateurs portables équipés de RTX 4000 sont souvent affichés à plus de 1000 euros, alors qu’on trouve des ordinateurs avec une GTX 1650 dès 500 euros. La GTX 1650 a également été lancée en version de bureau à seulement 159 euros en 2019, et est disponible aujourd’hui pour beaucoup moins.

Compte tenu de leur rapport qualité-prix intéressant, les ordinateurs portables équipés de GTX 1650 ont toujours été très populaires, et de nombreux modèles ont été lancés ces dernières années par les différents fabricants. Avec des performances en hausse de jusqu’à 70 % par rapport à la traditionnelle GTX 1050, la GTX 1650 avait tout pour plaire.

Cette carte graphique ne vous permettra évidemment pas de jouer aux derniers AAA avec toutes les options graphiques à fond, mais elle suffira à profiter de titres moins gourmands dans de très bonnes conditions. Sur le récent Diablo IV, vous obtiendrez par exemple environ 80 FPS avec des graphismes en medium. Sur Star Wars Jedi Survivor, un jeu plus exigeant, il faudra se contenter d’environ 30 FPS en medium.

L’arrivée de la nouvelle RTX 4060 pour PC de bureau à seulement 329 euros pourrait bien pousser de nombreux joueurs à changer leurs configurations. Du côté des PC portables, la RTX 4060 semble également séduire, puisqu’elle a enregistré une augmentation de 0,50 % de sa part de marché au mois de juin selon les données de Steam. On s’attend donc à ce que la GTX 1650 n’occupe plus la première place du classement d’ici quelques mois seulement.

Cependant, on rappelle que les enquêtes de Steam ne sont envoyées qu’à certains joueurs. Même si elles permettent de révéler la tendance globale du marché, elles ne dévoilent pas avec exactitude la part de marché exacte de chaque carte graphique. Il faut donc toujours prendre ces chiffres avec des pincettes.