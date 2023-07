Nvidia RTX 50 : la nouvelle génération de carte graphique pourrait débarquer en 2025

Pour l'instant, Nvidia n'a pas encore présenté officiellement sa prochaine génération de GPU. Néanmoins, le constructeur vient de partager une information intéressante sur les futures RTX 50 : leur fenêtre de sortie, prévue en 2025.

Alors que la RTX 4060, la carte graphique de dernière génération grand public de Nvidia, vient tout juste de débarquer sur le marché, le constructeur n'a pas encore donné de détails sur sa prochaine génération de GPU.

Difficile de lui donner tort. Pour l'heure, l'objectif numéro 1 de l'équipe verte reste l'écoulement des stocks. En effet, la RTX 4060 est boudée par les consommateurs et hormis une baisse de prix significative, Nvidia va avoir du mal à imposer son dernier produit.

Les RTX 50 en 2025 selon ce document Nvidia

Pour en revenir aux hypothétiques RTX 50, Nvidia a tout de même divulgué une information de taille lors du consortium MLCommons. Dans une diapositive, le constructeur a dévoilé sa feuille de route. L'occasion pour nous d'apercevoir pour l'année 2025 le lancement d'une nouvelle architecture GPU, baptisée simplement (et temporairement) “Ada Lovelace Next”.

En d'autres termes, cela signifie que les utilisateurs pourraient mettre la main sur les RTX 5070, 5080 et 5090 un peu moins de trois ans après les RTX 40. Notez qu'il s'agit d'un cycle un peu long que d'habitude. Lors de ces dernières années, Nvidia a systématiquement respecté un délai de 2 ans entre chaque génération de GPU :

Kepler en avril 2012

Maxwell en février 2014

Pascal en mai 2016

Turing en septembre 2018

Ampere en mai 2020

Ada Lovelace en octobre 2022

Le nom de code utilisée par Nvidia dans la diapo, à savoir Ada Lovelace Next, est toutefois intriguant. A nos yeux, il suggère plutôt une mise à jour de l'architecture Ada Lovelace, plutôt qu'une nouvelle version flambant neuve. Encore une fois, cela reste à confirmer évidemment. En dehors de cette fenêtre de sortie, tout n'est que spéculation, que ce soit sur les performances éventuelles ou le prix de ces futures cartes graphiques.

Notez que la feuille de route partagée par Nvidia annonce également les architectures Hopper Next et Grace Next pour le marché des centres de données. Hopper Next a déjà été mentionnée lors de précédentes fuites sous le nom de Blackwell, ce qui confirme donc que cette architecture ne sera pas dédiée au gaming.

Source : HardwareLuxx