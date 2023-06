AMD : la Radeon RX 6800 passe en-dessous des 400€ et devient beaucoup plus intéressante que la RTX 4060 Ti

Alerte bonne nouvelle : vous pouvez désormais vous offrir la Radeon RX 6800 pour moins de 400 €. Pour la modique somme de 399 € très précisément, la carte graphique d’AMD sera vôtre si vous passez par le site Alternate. Ce qui en fait une excellente affaire, cette dernière étant plus puissante, et dorénavant moins chère, que la RTX 4060 Ti de Nvidia.

Voilà un certain temps maintenant que nous sommes passés sur une nouvelle génération de cartes graphiques, à savoir les RTX 4000 côté Nvidia et les RX 7000 côté AMD. Pour autant, cela ne veut pas dire que tous les joueurs PC se sont jetés sur les modèles dernier cri. En effet, beaucoup d’entre eux préfèrent se rabattre sur la génération précédente, devenue par la force des choses bien moins chère que lors de leur apogée.

Or, justement, nos confrères de Videocardz ont déniché une très belle affaire, à savoir la Radeon RX 6800 avec 16 Go de VRAM pour seulement 399 €. Habituellement, la carte graphique plutôt vendue aux alentours de 430 € en Europe. Alternate est d’ailleurs le seul site à l’heure actuelle à la proposer à ce tarif très attractif. En effet, le rapport prix/puissance est ici particulièrement intéressant.

À ce prix, vous pourriez bien vous laisser tenter par la Radeon RX 6800

Il suffit de la comparer à la RTX 4060 Ti récemment sortie pour se rendre compte de la belle affaire. Ainsi, pour 439 € de son prix français, la carte graphique de Nvidia propose seulement 8 Go de VRAM et offre des performances moindres par rapport à sa rivale. En moyenne, la Radeon RX 6800 est entre 9 % et 18 % plus rapides que la RTX 4060 Ti. Pour 40 € de moins, difficile de ne pas craquer.

Pour rappel, une version 16 Go de VRAM est bel et bien en chantier pour la RTX 4060 Ti, mais ne devrait arriver qu’au mois de juillet prochain. À vous donc de déterminer si cela vaut le coup de rester patient. En effet, la carte de Nvidia dispose également de ses propres arguments, tels que sa compatibilité avec le DLSS 3, ainsi qu’une consommation d’électricité réduite par rapport à sa voisine.