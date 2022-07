Il achète un iPhone à la Fnac mais trouve un morceau de carrelage dans la boite

Un homme a eu la très mauvaise surprise de découvrir un morceau de carrelage dans la boite de son iPhone 13. Problème, celui-ci était tout neuf, encore sous scellé et venait directement de la Fnac.

Dans la catégorie fait divers du jour, voici l'homme le plus malchanceux de la semaine. Après avoir acheté un iPhone 13 tout neuf à la Fnac du centre Parly 2 dans les Yvelines, un homme a eu la mauvaise surprise de découvrir qu'aucun iPhone 13 n'était dans la boite qui était censée l'abriter. À la place, trônait fièrement un gros morceau de carrelage, aux parfaites dimensions de la boite qui servait de protection à l'iPhone 13. Si la scène a tout d'une bonne grosse et mauvaise blague, celle-ci est malheureusement parfaitement réelle.

L’homme en question avait acheté l'iPhone 859 euros et il comptait notamment l'offrir à sa femme. La boîte de l'iPhone était même parfaitement scellée par deux bandes adhésives. “J’étais dans tous mes états, je me suis demandé s’ils allaient me croire à la Fnac” a expliqué à un journal local le malheureux garçon. Il est ensuite retourné au magasin dans la journée même pour signaler à la Fnac l'escroquerie dont il a été victime.

Un homme trouve un morceau de carrelage à la place de son iPhone 13

Derrière ce fait divers à peine croyable, se cache en réalité une escroquerie malheureusement bien connue des magasins. Lorsque l'homme est revenu retourner la boite de l'iPhone 13 et son morceau de carrelage, la Fnac a rapidement fait le lien avec un autre client qui était venu le matin même retourner un iPhone 13 qu'il avait payé en liquide.

Celui-ci avait alors réclamé un remboursement à la Fnac. En réalité, ce client malintentionné avait réussi à placer un morceau de carrelage au poids et aux dimensions identiques de l'iPhone 13. Tout en réussissant à parfaitement re-sceller l'ensemble. La Fnac n'y a vu que du feu. Le client victime de l'escroquerie a été remboursé et la Fnac a déposé plainte.

