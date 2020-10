La RTX 3090 est un monstre de puissance, c'est un fait. Cette histoire le confirme. Une joueuse a eu l'idée d'installer le jeu Crysis 3 sur le framebuffer de sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 3090. Surprise, le FPS tournait sans problème avec les réglages élevés, le tout en 4K !

Le 1er septembre 2020, Nvidia a occupé le devant de la scène en présentant ses cartes graphiques de nouvelle génération : les GeForce RTX 3070, 3080 et 3090. Si les deux premières s'avèrent idéales pour du gaming en 4K, la monstrueuse GeForce RTX 3090 à 1500 dollars se veut davantage pensé pour un usage professionnel ou créatif. C'est en tout cas ce qu'affirme Nvidia, qui a précisé qu'une GeForce 3080 était amplement suffisante pour jouer dans des conditions optimales.

Malgré tout, certains chanceux et chanceuses ont préféré se tourner vers le top du top, et ont réussi à se procurer une RTX 3090 malgré les ruptures de stock actuelles. C'est notamment le cas de Strife212, une utilisatrice régulière de Twitter. Pour rappel, la Rolls-Royce de cette génération embarque 24 Go de mémoire vidéo… De quoi faire tourner n'importe quel jeu actuel (et ceux à venir pendant un petit moment).

I installed Crysis 3 on my graphics card!

I used some VRAMdrive software called GPU Ram Drive, made a 15GB NTFS partition on the GPU, then installed Crysis 3 on it

At 4K very high settings get good fps and the game loads very fast – GPU-Z reports total VRAM use 20434MB pic.twitter.com/lLcQsD5JYM

— Strife, la fillette révolutionnaire (@Strife212) October 4, 2020