Nvidia RTX 3080 : la carte graphique est déjà en rupture de stock, c’est un carton

Vendue 719 euros, la Nvidia RTX 3080 connaît déjà des ruptures de stock aux États-Unis, mais aussi en France. Rarement une carte graphique n'avait suscité autant chez les possesseurs de PC.

À peine commercialisée, la RTX 3080 de Nvidia connaît déjà des ruptures de stock un peu partout outre-Atlantique, mais également en Europe. Qu'il s'agisse d'Amazon, de Best Buy ou même du site de Nvidia, les e-commerçants font face à une véritable pénurie. Celles et ceux qui souhaitent acheter la carte en boutique ont dû camper devant les magasins en attendant plus de 12 heures avant l'ouverture. Et ils n'étaient même pas certains de pouvoir en acheter une.

Qui aurait cru que la Nvidia RTX 3080 allait susciter un tel engouement le jour même de sa sortie ? C'est pourtant bien le cas, elle qui possède tous les atouts pour devenir l'un des plus gros blockbusters de ces dernières années dans la catégorie “composants de PC”. Mais Nvidia n'avait peut-être pas suffisamment anticipé sur la production de sa carte, car la voici déjà en rupture de stock chez la plupart des boutiques en ligne, mais également dans les commerces physiques.

Une pénurie qui touche aussi la France

Sur Twitter, certains internautes nord-américains témoignent des longues files d'attente qui se sont créées avant même que les boutiques ouvrent. Pour être sûrs de pouvoir acquérir leur Graal, ils s'installent devant une boutique dont ils connaissent le stock et patientent plusieurs heures, voire une nuit complète. The Verge rapporte avoir tenté d'acheter une RTX 3080 à Brooklyn à 10h00, mais a trouvé une longue file d'attente devant la boutique du Micro Center et a donc fait chou blanc. Impossible pour le journaliste du site de se procurer la précieuse carte graphique.

La pénurie ne semble pas avoir épargné la France, où il est également difficile d'acheter le dernier-né de Nvidia. Cdiscount semble toujours en posséder à son catalogue, mais pas Rue du commerce, LDLC, Materiel.net, et encore moins le site officiel de Nvidia (comme aux USA, donc). Et peu importe que l'on s'oriente du côté de Zotac, d'Asus, de MSI ou de Gigabyte, c'est toujours la même chanson : soit les produits ne sont pas encore disponibles, soit ils sont déjà en rupture de stock.

Bref, si vous comptiez upgrader votre PC dans les prochains jours, il va vous falloir patienter encore un peu que les magasins physiques et boutiques en ligne soient réapprovisionnés. À moins d'opter pour une RTX 3090, laquelle est annoncée pour le 24 septembre, mais vaut quand même deux fois plus cher ? Le plus sage reste alors peut-être de patienter jusqu'en octobre, époque à laquelle sortira la RTX 3070, un modèle certes moins puissant, mais aussi beaucoup moins onéreux (la carte est annoncée à 519 euros).

