RTX 3080 Ti : Nvidia présentera sa nouvelle carte graphique le 18 mai 2021, elle coûtera 828 €

Selon certaines sources, la Geforce RTX 3080 Ti sera révélée au grand public le 18 mai prochain. Elle sera disponible à la vente le 26 mai suivant pour le prix de 999 dollars, soit 828 €. La fuite vient également compléter les éléments de la fiche technique déjà apparus les semaines passées.

Après de nombreuses fuites et rumeurs, Nvidia serait fin prêt à lever le voile sur la RTX 3080 Ti. On se doutait que la présentation aurait lieu à la mi-mai, ce confirment de nouvelles informations qui tablent exactement pour le 18 mai prochain. À l’occasion de cet évènement, le constructeur dévoilera la fiche technique, le prix et les performances de sa carte graphique. S’en suivra le lancement officiel sur le marché le 26 mai 2021, toujours selon la même source.

La fuite vient confirmer certains éléments de la fiche technique ayant fait surface auparavant. On devrait ainsi bien retrouver un GPU GA102-225, équipé de 10 240 cœurs CUDA répartis dans 80 unités de calcul. Elle évoque également 12 Go de RAM GDDR6X, atteignant une vitesse de 19 Go/s. D’autres éléments ont été ajoutés à la liste, comme la fréquence d’horloge égale à 1365 MHz, boostée à 1665 MHz. Bien que la carte graphique ne bénéficie pas des 20 Go de VRAM annoncés, elle profite d’un bus 384 bits avec une bande passante totale de 912 Go/s.

La RTX 3080 Ti coûtera environ 828 €

La RTX 3080 Ti sera au prix conseillé de 999 dollars, soit environ 828 €. Notez qu’il s’agit là du prix de la Founders Edition, et que nous ne sommes donc pas à l’abri d’une flambée des prix pour les autres éditions, comme cela a été le cas pour la RTX 3060. Les joueurs chinois auront moins de chance puisque la carte graphique leur sera vendue à 7999 CNY, soit 1022 €.

Comme indiqué précédemment, la RTX 3080 Ti disposera bien du même système de blocage du cryptomining que la RTX 3060. Reste à voir s’il sera aussi facilement contournable que ce dernier, et si la carte subira les mêmes pénuries que ses consœurs à cause des mineurs.

Le lancement de la RTX 3080 Ti n’est pas dû au hasard, puisque la carte se positionne face à la Radeon RX 6900 XT d’AMD. Selon certaines rumeurs, Nvidia devrait également lancer une RTX 3070 Ti courant juin 2021, pour concurrencer la Radeon RX 6800.

Source : ithome