Nvidia travaille sur une RTX 3080 Ti pour contrer les nouvelles cartes d’AMD

La GeForce RTX 3080 Ti serait la suite logique pour Nvidia dans le domaine des cartes graphiques. Pourtant, cette dernière n’a pas été annoncée, ni même encore fait parler d’elle… jusqu’à aujourd’hui. En effet, il semblerait que le constructeur serait déjà à l’œuvre sur cette nouvelle carte afin de contrer AMD, qui est sur le point de dévoiler sa nouvelle gamme RX6000.

En effet, la RX6800 XT, qui sera dévoilée par AMD le 28 octobre et basée sur l’architecture Big Navi 3, serait bien plus performante que la RTX 3080. Un souci pour Nvidia, puisque la carte en question ne serait même pas le produit le plus haut de gamme du catalogue d'AMD.

La RTX 3080 Ti entre la 3080 et la 3090

Nvidia aurait alors revu ses plans, selon le leaker Kopite7kimi, toujours bien informé sur le sujet. Le constructeur américain avait annulé la version avec 20 Go de VRAM de la 3080, mais la 3080 Ti prendrait sa place. L’idée serait de proposer une carte ultra haut de gamme située entre la 3080 et la 3090 en termes de puissance et de tarif. Une manière de répondre efficacement à un concurrent qui s’approche d’un peu trop près.

Cette RTX 3080 Ti devrait embarquer 12 Go de mémoire GDDR6X, mais également un bus mémoire de de 384 bits. Elle proposerait 9984 cœurs CUDA, soit plus que la 3080 classique (8704 cœurs CUDA) mais moins que la 3090 (10 496 cœurs CUDA). Une carte qui permettrait ainsi à Nvidia de rester le plus compétitif en termes de puissance.

AMD promet énormément pour ses nouvelles cartes. Si elles n’ont pas encore été dévoilées en détail, le constructeur nous a donné un premier aperçu lors de la conférence dédiée aux processeurs Ryzen. On sait par exemple qu’un modèle de carte (le plus puissant, on l'imagine) est capable d’allégrement dépasser les 60 images par seconde en 4K avec les graphismes poussés au maximum sur Call of Duty Modern Warfare, Borderlands 3 ou encore Gears 5.

Ne reste maintenant qu’à attendre la présentation officielle qui se déroulera cette après-midi.