RTX 3080 Ti : la fiche technique de la carte fuite avec un monstrueux benchmark crypto-mining

Nvidia devrait lancer la GeForce RTX 3080 Ti dans le courant du mois de mai selon plusieurs sources. Au passage la fiche technique de la carte graphique vient de faire surface – avec en prime un étonnant benchmark de crypto-mining Ethereum.

A en croire la multiplications des fuites autour de la Nvidia RTX 3080 Ti le lancement de la carte graphique est désormais imminent. Un faisceau de sources concordantes estime que les cartes graphiques devraient être proposées à partir du mois de mai 2021 pour un prix de vente conseillé autour de 999 dollars. On ne sait néanmoins pas vraiment si il sera possible de se la procurer à ce prix car comme vous allez le constater, cette carte graphique risque aussi de beaucoup plaire aux cryptominers.

Une nouvelle fuite dévoile en effet la fiche technique complète du périphérique ainsi qu'un benchmark crypto-mining Ethereum assez impressionnant. La première info nous parvient sous la forme d'une photo du GPU de la RTX 3080 Ti. La carte graphique sera ainsi basée sur un GPU GA102-225 dont on connaît précisément les caractéristiques techniques. La carte devrait ainsi proposer, entre autres, 10240 coeurs CUDA, associés à 12 Go de mémoire vive GDDR6X.

Un benchmark et des infos sur la GeForce RTX 3080 Ti font surface

Et a priori c'est une vraie bombe pour le crypto-mining Ethereum et autres cryptomonnaies basées sur le Proof-of-work et la computation graphique des hashes de de la blockchain. A en croire une capture reprise en fin d'article la carte délivre des performances mining de l'ordre de 118,9 Mh/s pour un TDP de 278 W (au lieu d'un TDP normal de 320 W) – qui semble optimisé par le testeur, avec des fréquences d'horloge réduites.

Or, il y a deux choses troublantes. D'abord, GPU-Z ne semble pas reconnaître le modèle de GPU, comme si les drivers n'étaient pas encore mis à jour. On constate par ailleurs que la protection contre le minage semble inactive. Il est possible que le benchmark en question provienne d'une unité de pré-production. Néanmoins quoi qu'il arrive, le blocage du cryptominage sur les cartes Nvidia est surtout optimisé pour Ethereum.

Lire également : Nvidia – le GPU spécial crypto minera les Ethereum aussi vite que deux cartes RTX 3090

Même actif, ce bridage des performances n'a a priori pas d'effet sur le minage d'autres cryptomonnaies populaires. Or évidemment il y a de quoi voir ces premiers benchmarks d'un mauvais oeil, car on le voit, une attente se créée déjà autour du minage des cryptomonnaies en amont de la sortie, ce qui ne devrait pas jouer en faveur de la disponibilité de la carte graphique dans les prochaines semaines…