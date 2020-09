RTX 3080 : MSI modifie discrètement la conception de ses cartes après de nombreux crashs

Les modèles de GeForce RTX 3080 fabriqués par MSI sont victimes de plusieurs problèmes de stabilité. Selon nos confrères du site Tom's Hardware, le dysfonctionnement se trouve au niveau des compensateurs. Le constructeur a d'ores et déjà commencé à modifier discrètement la conception de ses cartes graphiques.

Ce 1er septembre 2020, Nvidia a révélé ses cartes graphiques de nouvelle génération surpuissantes : les GeForce RTX 3070, 3080 et 3090. Le constructeur a profité d'une conférence en ligne pour présenter en long, en large et en travers les capacités hors-normes de ses puces. Des performances exceptionnelles déjà mises en avant par plusieurs benchmarks disponibles sur la toile.

L'opération s'est avérée gagnante pour Nvidia, puisque la RTX 3080 est un carton plein et se retrouve déjà en rupture de stock. Tout comme un certain Sony avec la PS5, Nvidia a été totalement dépassée par la forte demande et s'est excusée après un lancement des plus chaotiques. Histoire de ne pas arranger les choses, les premiers possesseurs de la RTX 3080 se plaignent de bugs à répétition.

Ces problèmes surviennent lorsque la carte dépasse les 2 GHz en fréquence de boost. Or, en ce mardi 29 septembre 2020, nous apprenons qu'un autre problème de taille touche les modèles de GeForce RTX 3080 proposés par les constructeurs tiers. En effet et d'après nos confrères du site Tom's Hardware, plusieurs utilisateurs affirment être victimes de crashs à répétition.

Les condensateurs mis en cause

Ces dysfonctionnements seraient directement liés aux condensateurs utilisés par les constructeurs. MSI et les autres fabricants partenaires de Nvidia utilisent généralement des condensateurs POSCAPS (pour Conductive Polymer Tantalum Solid Capacitors) et MLCC (Multilayer Ceramic Chip Capacitors) pour concevoir leurs modèles custom respectifs.

Pour faire simple, les premiers sont plus gros, plus chers, résistant mieux aux hautes températures, mais affichent une tolérance limitée aux fréquences élevées. À l'inverse, les seconds sont plus fins, moins couteux, moins enclins à encaisser des températures élevées, mais endurent bien mieux les fréquences importantes.

MSI change la conception, ni vu ni connu

D'ordinaire, MSI comme les autres fabricants optent pour des configurations composées d'une majorité de condensateurs POSCAPS. Seulement face à la grogne de nombreux utilisateurs, MSI a procédé à plusieurs analyses et a conclu que ces problèmes d'instabilité venaient justement du déséquilibre entre condensateurs POSCAPS et MLCC.

De fait, MSI a décidé de changer discrètement la composition de ses cartes graphiques. Désormais, la GeForce RTX 3080 X Gaming n'embarque plus cinq POSCAPS et un MLCC, mais plutôt quatre POSCAPS et deux MLCC. Refonte similaire du côté de la RTX 3080 Ventus 3x de MSI, qui affiche désormais une configuration composée de cinq POSCAPS et deux MLCC, contre 6 POSCAPS auparavant. Le constructeur d'ailleurs d'ores et déjà changer les visuels de la backplate de ses RTX 3080 sur son site officiel.

Source : Tom's Hardware