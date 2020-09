Nvidia GeForce RTX 3080 : les premiers benchmarks sont formels, elle est surpuissante !

La Nvidia GeForce RTX 3090 s’annonce comme un monstre de puissance. Alors qu’elle vient tout juste d’être présentée, les premiers benchmarks commencent à apparaître sur la toile. Une chose est certaine, le gain de performance est exponentiel sur certains jeux.

Si vous suivez l’actualité informatique, vous savez que Nvidia vient d’occuper la scène médiatique en révélant sa nouvelle génération de cartes graphiques : les RTX GeForce 3070, 3080 et 3090. Ces cartes, basées sur l’architecture Ampere et ses gravures en 8nm, entendent bien se démarquer de la précédente génération via des performances hors-normes.

Sans surprise, les premiers benchmarks dédiés aux RTX 3070, 3080 et 3090 commencent à pulluler sur la toile. L’occasion pour les utilisateurs, et plus précisément les joueurs PC, de se faire une idée sur les écarts de performances entre la RTX 2080 et les cartes graphiques à venir de Nvidia.

Le site Digital Foundry a publié un benchmark 4K de la RTX 3080. Autant dire que les gains de performance face à la RTX 2080 sont substantiels. Ainsi, Borderlands 3 est 81% plus rapide sur RTX 3080. « Il s’agit de l’une des meilleures améliorations notables dues à la migration de l’architecture Turing à Ampere », assurent les experts de Digital Foundry.

Le gain de performance est de 61% sur Shadow of The Tomb Raider, le dernier opus de la saga menée par Crystal Dynamics. Il convient de préciser que ce pourcentage grimpe entre 70 et 75% par moment. Les résultats sont assez similaires du côté de Battlefield 5, avec des performances boostées entre 60 et 75%. Sur Control, l’excellent titre du studio Remedy, les performances sont améliorées de 77%, avec le Ray-Tracing activé, le tout en 4K et avec tous les paramètres graphiques réglés en « Élevé ». Le jouissif Doom Eternal profite lui d’une hausse de 80% des performances.

Quittons ces benchmarks quelques instants pour relayer une information de Nvidia. Le constructeur a confirmé que la présence d’un port PCIe 4.0 se sera pas impératif pour profiter d’une RTX GeForce 3090. Les PCistes dont les machines sont équipées de ports PCIe 3.0 (et ils sont nombreux) peuvent donc dormir tranquilles. Selon un ingénieur de Nvidia, le gain de performances avec un port PCIe 4.0 ne sera de l’ordre que de quelques pourcents.

Source : Extremetech