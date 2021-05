RTX 3080, 3070, 3060 Ti : Nvidia étend ses mesures anti-minage à d’autres cartes graphiques

Nvidia va déployer son driver qui limite les performances en minage de cryptomonnaies aux RTX 3080, 3070 et 3060 Ti. Au départ uniquement réservé à la RTX 3060, le constructeur tente tant bien que mal de conserver ses stocks de cartes graphiques pour les joueurs.

Ces temps-ci, il est bien difficile — pour ne pas dire impossible — de se procurer une carte graphique à un prix décent. La faute à la pénurie de composants ainsi qu’à la demande sans précédent qui vident les rayons aussi vite qu’ils ont été remplis. Ainsi, depuis janvier 2021, les prix Geforce RTX 3000 et des AMD RX 6000 se sont tout bonnement multipliés par 3. La situation est telle que même les modèles n’ayant pas encore été officiellement lancés font surface à un tarif exorbitant, comme la RTX 3080 Ti qui est déjà en vente à 2700 € dans certains pays.

Sans en être entièrement à blâmer, les mineurs de cryptomonnaies ont leur part de responsabilité dans ce problème. Ces derniers achètent en masse les cartes graphiques dès leur sortie pour se constituer leur propre ferme de minage, laissant ainsi les stocks désespérément vides. Aussi, Nvidia a décidé en février dernier de limiter les performances en mining de sa RTX 3060, alors fraîchement sortie. Plus récemment, le constructeur a fait part de sa volonté d’étendre le système à d’autres modèles RTX 3000. C’est désormais chose faite avec les RTX 3080, 3070 et 3060 Ti.

Nvidia essaie de contenir l’engouement des mineurs de cryptomonnaies pour ses cartes

« Ce taux de hachage réduit ne s’applique qu’aux cartes nouvellement fabriquées avec l’identifiant LHR et non aux cartes déjà achetées », précise Matt Wuebbling, responsable du marketing GeForce chez Nvidia. « Nous pensons que cette étape supplémentaire permettra de mettre plus de cartes GeForce à meilleur prix entre les mains des joueurs du monde entier ». Les nouvelles RTX 3080, 3070 et 3060 Ti arriveront sur le marché dès le mois prochain.

Reste à voir si cette stratégie sera la bonne. Malheureusement, malgré les efforts de Nvidia, la situation n’a que très peu changé au cours des dernières semaines. En déployant par erreur un driver qui débloque la limite de hash rate, la firme a permis à de nombreux mineurs de contourner les mesures imposées sur les cartes graphiques standards. Les espoirs reposent désormais sur le GPU spécial mining, capable de miner l’Ethereum aussi vite que deux RTX 3090.

