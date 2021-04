RTX 3000 : Nvidia compte lancer de nouvelles cartes avec limiteur de minage intégré

Nvidia pourrait faire passer sa lutte contre le minage à un niveau supérieur. Après avoir lancé une gamme de GPU dédiées au minage et limité cette activité de manière logicielle sur la RTX 3060, le constructeur s'apprêterait à proposer de nouvelles cartes RTX 3000 avec un limiteur de minage intégré.

Comme vous le savez probablement, les dernières cartes graphiques RTX 3000 de Nvidia sont en pénurie depuis plusieurs mois maintenant. La faute à plusieurs facteurs, à commencer par la pandémie mondiale de Covid-19, qui perturbe avec sévérité les chaînes de production. Puis, il y a bien entendu la pénurie de semi-conducteurs, et enfin la très forte demande des joueurs, mais surtout des cryptomineurs qui, attirés par les cours attractifs de l'Ethereum ou du Dogecoin, n'hésitent pas à acheter des dizaines d'exemplaires de RTX 3080 pour développer de vastes fermes de minage.

Pour endiguer ce phénomène, Nvidia a pris plusieurs mesures, à commencer par une limitation logicielle du hashrate des Nvidia RTX 3060. Dans la foulée, le constructeur a également lancé une nouvelle gamme de cartes dédiées au minage, les CMP, pour Cryptocurrency Mining Processor.

Nvidia poursuit sa lutte contre le minage de cryptomonnaies

Or, et comme nous l'apprennent nos confrères du site VideoCardz, Nvidia ne compte pas arrêter ses efforts en si bon chemin. En effet, Nvidia pourrait lancer d'ici l'été 2021 une nouvelle gamme de cartes RTX 3000 avec un nouveau limiteur de minage intégré, baptisée RTX 3000 LHR (pour Lite Hash Rate). La RTX 3060 serait la première carte rééditée dans cette gamme, avec un nouveau GPU estampillé GA106-302, en lieu et place de l'actuel GA106-300. VideoCardz a d'ailleurs publié le nom présumé de ces nouveaux GPU :

RTX 3080 : GA102-202

RTX 3070 : GA104-302

D'après les informations glanées par le site, ces nouvelles cartes seraient lancées en mai 2021. Cette fenêtre de lancement coïncide avec celle de la GeForce RTX 3080 Ti, qui sera justement présentée le 18 mai 2021. Selon les premières fuites, la RTX 3060 Ti serait proposée à 828 € et on devrait retrouver un GPU GA102-225 équipé de 10 240 coeurs CUDA répartis dans 80 unités de calcul. Les différentes sources mentionnent 12 Go de RAM GDDR6X et une fréquence d'horloge égale à 1365 MHz. Pour rappel, Nvidia a toutefois confirmé que la pénurie de RTX 3000 se poursuivra jusqu'en 2022. Le constructeur a toutefois promis une nette augmentation des réapprovisionnements dès la fin d'année 2021.

