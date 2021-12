RTX 3070, 3080, 3090 : Nvidia promet plus de stock de cartes graphiques en 2022

La pénurie de cartes graphiques pourrait bien s’améliorer courant 2022, du moins pour Nvidia. C’est ce qu’affirme Colette Kress, CFO de la firme. Selon cette dernière, la seconde moitié de l’année prochaine verra payer les efforts du constructeur pour maintenir à flot la production et satisfaire, enfin, la demande des joueurs.

Nvidia se veut optimiste. Tout comme Qualcomm avant elle, la firme estime que les problèmes actuels de pénurie devraient s’amoindrir courant 2022. Plus précisément, le second semestre de l’année prochaine sera le point pivot d’une situation qui ne fait que s’empirer depuis maintenant plus d’un an. Au cours de la conférence UBS Global TMT, tenue ce lundi 6 décembre, la CFO de Nvidia Colette Kress a pris la parole à ce sujet, assurant que « l’entreprise dans son ensemble prendra les mesures appropriées pour continuer à s’approvisionner davantage ».

« Nous avons été en mesure de croître décemment au cours de cette année, chaque trimestre, en croissance séquentielle », a-t-elle déclaré. « Et nous prévoyons toujours de le faire pour le quatrième trimestre. Nous pensons donc que nous serons dans une meilleure situation en matière d’approvisionnement au second semestre de l’année prochaine. » En outre, Nvidia prépare déjà le terrain en signant des accords à plus long terme avec ses fournisseurs. À noter que « le plus long terme peut être de plus d’un an. »

Vers la fin de la pénurie de cartes graphiques en 2022 ?

Bien que Nvidia semble confiant vis-à-vis de 2022, cette dernière précision indique que la situation ne sera pas pour autant résolue. Au contraire, il faudra certainement plusieurs années avant que l’on puisse espérer un retour à la normale. N’oublions pas que le constructeur a déjà annoncé que le début 2022 sera tout aussi compliqué que les derniers mois pour les RTX 3000. Ceci étant dit, si l’on se concentre sur le court terme, il s’agit plutôt là d’une bonne nouvelle.

En effet, difficile de faire pire qu’à l’heure actuelle. Depuis la rentrée, tout semble virer au noir. Certains joueurs doivent attendre un an avant de recevoir leur carte graphique et pour ne rien arranger, les prix sont constamment en hausse. Espérons donc que les mesures de Nvidia portent leurs fruits. Pour le moment, on ne peut pas vraiment dire que ce soit le cas, notamment en matière de cryptominage qui met toujours à mal les stocks.

Source : TechPowerUp