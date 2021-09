RTX 3000, RX 6000 : les cryptomineurs continuent de vider les stocks de GPU

Tous ne souffrent visiblement pas de la pénurie de GPU qui impacte actuellement les gamers à travers le monde, comme le montre une nouvelle vidéo partagée par Cryptominers, une boutique de Bahrain.

Cryptominers est une boutique spécialisée dans la vente d’ASICs et de Rigs de mining, et celle-ci ne connaît visiblement pas la crise. Comme le dévoilent des vidéos de la boutique sur Instagram, celle-ci dispose d’un stock impressionnant de GPU AMD Radeon RX 6000 de différents fabricants comme Sapphire, PowerColor et XFX, qui pourrait faire baver n’importe quel joueur qui attend impatiemment le retour en stock de certains modèles.

La boutique propose également des cartes graphiques Radeon RX 580, des GeForce GTX de NVIDIA et même des RTX 3000. La plupart de ces cartes ne seront malheureusement pas vendues aux joueurs, mais plutôt aux mineurs, notamment pour la construction de plateformes permettant de miner des cryptomonnaies. Cette demande élevée a inévitablement fait exploser les prix puisqu’elle est bien supérieure aux stocks disponibles, au grand dam des joueurs.

La pénurie de cartes graphiques n’est pas près de s’arrêter

Les mineurs de cryptomonnaies sont un fléau pour les gamers, puisque l’appétit des fermes de minage pour les GPU n’a fait qu’augmenter cette année en raison de l’explosion du prix de certaines cryptomonnaies, comme l’Ethereum, qui a hier franchi la barre des 3200 euros. En effet, nous avions récemment appris que les mineurs de cryptomonnaies avaient acheté 700 000 cartes graphiques au premier trimestre 2021, soit 25 % de la production mondiale.

Pourtant, certains fabricants comme NVIDIA avaient pris des mesures pour limiter les performances de certaines cartes pour le minage comme la RTX 3060, mais cela n’a visiblement pas suffi à limiter la pénurie. Les derniers GPU NVIDIA sont en effet dotés d'un limiteur de hachage LHR et ne peuvent donc pas être exploités à pleine puissance pour le minage, mais face à la pénurie de cartes Radeon, certains mineurs raflent également les stocks de la concurrence.

D’après NVIDIA, la pénurie n’est pas près de s’arrêter, puisque les RTX 3000 devraient rester en rupture de stock en 2022. Les difficultés pour s'approvisionner en composants, et notamment en semi-conducteurs, continueront donc bien l'année prochaine.

