RTX 3060 et 3060 Ti : les prix augmentent encore, comptez au moins 700€

Le prix des cartes graphiques grimpe, grimpe… Après une légère baisse vers la fin de l’été, les RTX 3060 et 3060 Ti subissent une nouvelle hausse des tarifs. La nouvelle grille tarifaire débute à 549 €, ce qui veut dire que les GPU se vendront au moins à 700 € chez les revendeurs. Du moins, quand ils seront disponibles.

Vous espérez encore acheter une RTX 3000 à un prix décent ? Vous vous en doutez, on n’arrive pas avec de bonnes nouvelles. Depuis la rentrée, la situation s’aggrave chaque jour un peu plus, la faute à une pénurie de composants qui ne veut décidément pas nous laisser tranquille. Comme s’il n’était déjà pas assez compliqué de trouver du stock disponible, les cartes graphiques disponibles se font de plus en plus chères.

Aujourd’hui, les GeForce RTX 3060 et GeForce RTX 3060 Ti ont droit à une nouvelle grille tarifaire. Alors que son prix de départ conseillé était initialement de 499 €, la première s’affiche désormais à 549 €. Même constat pour la seconde, dont le premier prix passe de 549 € à 689 €. Chacune a donc eu droit respectivement à une augmentation de 18 % et 25 %.

Après la baisse de prix, la hausse n’est jamais loin

Pire encore, ces prix ne représentent pas vraiment la réalité du terrain. Chez les revendeurs, ces derniers risquent fort d’être encore plus chers. On observe déjà des tarifs passant la barre des 700 € pour la RTX 3060 et atteignant 849 € pour la RTX 3060 Ti. Autrement dit, les joueurs à la recherche d’une nouvelle carte graphique ne sont pas encore sortis de l’auberge.

Cette situation est d’autant plus frustrante qu’elle survient après une lueur d’espoir. En août dernier, les RTX 3000 commençaient à afficher des prix plus bas qu’à l’accoutumée, laissant entrevoir une fenêtre de sortie à l’impasse dans laquelle se trouve le secteur depuis un an. Malheureusement, le répit aura été de courte durée : seulement un mois plus tard, les tarifs remontaient en flèche.

Seule solution : se tourner vers le marché de l’occasion. Si la plupart des revendeurs n’hésitent pas à profiter de l’occasion pour faire gonfler les chiffres, d’autres pratiquent encore des prix relativement raisonnables. En Chine, des centaines RTX 3060 sorties de fermes de minage surgissent à prix cassé, devenues inutiles après les mesures prises par le pays.