Nvidia RTX 3070, 3080 : une impressionnante cargaison de cartes graphiques dérobée, les voleurs sont activement recherchés

Selon EVGA, l'un des principaux fabricants de NVidia, une cargaison de cartes graphiques de la série RTX 30 a été volée dans un camion en Californie. C’est un nouveau coup dur pour les gamers qui attendaient patiemment leur carte graphique en période de pénurie.

Alors qu’il est actuellement très difficile de se procurer les cartes graphiques Nvidia RTX 3000 à des prix raisonnables, une cargaison de GPU EVGA GeForce RTX 30 a été volée il y a quelques jours dans un camion qui était route vers un centre de distribution de la société en Californie du Sud. Cela ne ravira pas les gamers, qui ont pour certains attendus plus d’un an pour recevoir leur précieuse carte graphique.

Pendant le voyage, la totalité du camion de cartes RTX 3000 de marque EVGA a été braquée. Pour l’instant, on ne sait pas combien de cartes ont été dérobées ni le montant du préjudice. Cependant, selon le fabricant, « ces cartes graphiques sont très demandées et chacune d'entre elles a une valeur au détail estimée de 329,99 dollars à 1959,99 dollars ». On imagine donc que la cargaison contenait toutes les cartes graphiques de la série de NVIDIA, de la RTX 3060 à la RTX 3090.

Les cartes graphiques volées ont été identifiées et ne seront plus garanties par EVGA

EVGA a déjà ouvert une enquête et coopère avec les autorités pour retrouver les composants. EVGA a tenu à rappeler que chaque carte volée est marquée par un numéro de série, et qu’il était illégal de « dissimuler, vendre, retenir ou aider à dissimuler, vendre ou retenir de tels biens ». Par conséquent, EVGA n’honorera aucune garantie ou demande de remplacement de quiconque tenterait d'enregistrer l'un des GPU volés sur un ordinateur.

Les cartes devraient bientôt se retrouver sur le marché noir, et les acheteurs ne sauront probablement pas que les cartes graphiques ont été volées. Certains d’entre eux pourraient donc avoir une mauvaise surprise en cas de problème avec leurs GPU. Pour faire avancer les recherches, EVGA fait appel à la communauté et demande à toute personne disposant d’informations au sujet du vol de leur envoyer un e-mail.