Nvidia : les RTX 3000 resteront en rupture de stock en 2022

Nvidia n'est pas des plus optimistes pour 2022. C'est en tout cas la position de Jensen Huang, le grand patron du groupe. Lors de la présentation des résultats financiers de l'entreprise pour le second trimestre 2021, le responsable a assuré qu'il y avait très peu de chances que la pénurie de semi-conducteurs ne s'achève l'année prochaine.

Nvidia a d'ores et déjà annoncé que la pénurie de composants pour ses dernières RTX 3000 allait se poursuivre durant toute l'année 2021. Or, le constructeur ne se montre pas plus optimiste pour 2022. En effet, Jensen Huang, grand patron du groupe, a fait part de ses inquiétudes lors d'une conférence téléphonique dédiée à la présentation des résultats financiers de l'entreprise pour le second trimestre 2021.

Pour lui, les difficultés pour s'approvisionner en composants, et notamment en semi-conducteurs, continueront l'année prochaine. “Je m'attends à ce que vous ayons un environnement de contraintes d'approvisionnement pour la grande majorité de l'année prochaine, c'est mon estimation pour le moment”, a-t-il déclaré. En d'autres termes, Nvidia compte faire tout ce qu'il peut pour respecter ses engagements d'approvisionnement de GPU sur le long terme, mais la demande restera dans tous les cas plus élevée que l'offre en ce moment.

Nvidia se montre pessimiste, mais la situation s'améliore légèrement

Et cette situation perdurera tant que la pénurie de semi-conducteurs fera de même. De fait, il est plus que probable que les capacités de production des principaux fondeurs, comme Samsung Foundry, resteront à flux tendu en 2022. Cependant et malgré le ton pessimiste du dirigeant de Nvidia, les choses s'améliorent sensiblement depuis quelques semaines.

Comme nous vous l'indiquions en juin 2021, les prix des cartes graphiques Nvidia et AMD commencent à baisser, se rapprochant progressivement du prix vente conseillé des constructeurs. Pour preuve, les dernières RX 6600 XT d'AMD se trouvent généralement au prix recommandé, voire même dans certains cas à un tarif inférieur, signe d'une certaine embellie.

Malgré cette pénurie de composants, Nvidia a enregistré un chiffre d'affaires record lors du second trimestre 2021 : 6,51 milliards de dollars. Soit une hausse de 68% par rapport aux résultats de l'année précédente. Sans surprise, la division jeu vidéo de l'entreprise constitue à elle seule 3,06 milliards du chiffre d'affaires global du groupe. La seule déception se trouve du côté des ventes des CMP, les GPU de Nvidia dédiés au minage de cryptomonnaies. En effet, les CMP n'ont généré que 266 millions de dollars de revenus. L'entreprise avait prévu d'atteindre les 400 millions de dollars.

Source : The Verge