Nvidia va lancer les Geforce RTX 3050 et RTX 3050 Ti pour les PC gaming portables

Nvidia n’en a pas fini avec la série des Geforce RTX 3000, puisque le constructeur s’apprête à lancer les RTX 3050 et RTX 3050 Ti. Ces deux cartes graphiques, moins puissantes que leurs voisines de gamme, s’adressent en premier lieu aux PC gaming portable milieu de gamme. Le Legion 5 Pro Laptop de Lenovo en sera notamment équipé.

Ces derniers temps, quelques constructeurs de PC gaming ont indiqué dans les spécificités techniques de leurs machines la présence d’une Geforce RTX 3050, voire d’une RTX 3050 Ti. En attendant l’annonce officielle de Nvidia, les rumeurs sont allées bon train, d’autant que la firme a promis de nouvelles RTX 3000 Ti d’ici la fin 2021. Lenovo confirme aujourd’hui les dires en présentant son Legion Pro 5 Laptop. Dans la section caractéristiques du PC, on retrouve bel et bien la présence, au choix, d’une RTX 3050 ou d’une RTX 3050 Ti.

Le modèle Ti est, comme à son habitude, le plus puissant des deux. Il bénéficie de 2560 cœurs regroupés au sein de 20 unités de calculs SM. La fréquence d’horloge affiche 1485 MHz, avec un boost pouvant monter jusqu’à 1695 MHz. Le GPU est doté de 4 Go de VRAM GDDR6 et d’une puissance de 95 W. Il propose également la technologie Dynamic Boost, optimisant ses performances sur des configurations portables. Sa puissance réelle tourne donc autour des 80 W.

Sur le même sujet : Nvidia GeForce RTX 3070, 3080 et 3090 — date, prix, fiche technique, tout savoir sur les cartes graphiques

Vers un lancement le mois prochain des RTX 3050 et RTX 3050 Ti

Sa voisine la RTX 3050 se dote quant à elle de 2048 cœurs se trouvant dans 16 unités de calcul SM. Sa fréquence d’horloge est initialement de 1500 MHz, et peut être boostée jusqu’à 1740 MHz. Côté mémoire, la carte graphique a droit à 4 Go de VRAM GDDR6. Sa puissance est la même que la RTX 3050 Ti, à savoir 95W. Selon les premiers benchmarks, la RTX 3050 Ti est environ 9 % plus puissante que la RTX 3050.

Les deux cartes graphiques s’avèrent donc un choix idéal pour tous les joueurs souhaitant se doter d’un PC gaming portable d’entrée de gamme. Leurs performances, certes à vérifier avec des benchmarks plus approfondis, promettent d’être à la hauteur du reste de la gamme des RTX 3000. Espérons toutefois que leurs prix ne vont pas grimper exponentiellement face à la demande, comme c’est le cas actuellement sur d’autres GPU. Réponse le mois prochain lors du lancement officiel, à en croire différentes sources.

Source : wccftech