Call of Duty Warzone va prochainement accueillir John McClane (Die Hard)

Call of Duty Warzone pourrait prochainement accueillir un nouvel événement lié à un film légendaire : Die Hard. John McClane ainsi que le fameux Nakatomi Plaza pourraient faire leur chemin jusqu’à Verdansk. Un cross-over avec Rambo serait également au programme.

Les cross-overs improbables vont-ils devenir la norme dans les Battle Royale ? Fortnite est connu pour inclure des personnages issus de différentes licences comme DC, Marvel, Alien, John Wick, Playstation en encore Star Wars. Warzone prendrait-il le même chemin ? C’est en tout cas ce que suggère le teasing d’Activision.

Le compte officiel de Call of Duty a en effet partagé une fausse publicité éloquente. On peut y lire Nakatomi Duct Cleaning (avec le N qui se transforme en briquet), la phrase « Say Yippee Ki Yay to dust» ainsi que la mention de l’année 1988. Un lien mène vers un site teasing qui multiplie aussi les indices en direction d’un seul et même film : Die Hard.

Warzone plonge dans les années 1980

La plupart des gens auront bien entendu immédiatement reconnu Die Hard (Piège de Cristal en France) dès les premiers indices. Sorti en 1988, le film pourrait donc avoir le droit à un « remake » dans Call of Duty. Pas d’informations officielles pour l’instant, mais on pourrait par exemple imaginer le Nakatomi Plaza (Fox Plaza dans la vraie vie) reproduit dans la grande carte de Verdansk.

Un autre cross-over est également attendu : celui avec Rambo. Quoi de plus logique, après tout ? Verdansk se plonge dans les années 1980 et l’arrivée des icones de cette décennie est totalement appropriée. On peut donc s’attendre à voir d’autres stars de films d’action arriver prochainement, comme pourquoi pas Schwarzy et Predator… déjà apparus dans Fortnite.

Ne reste maintenant plus qu’à attendre de voir quand John McClane fera son entrée dans Warzone et s’il sera possible de se canarder dans les couloirs de l’immeuble culte du cinéma. Pour rappel, Warzone est sorti en mars 2020 et s’est installé dans la durée, étant free-to-play et dépassant son statut de simple mode de Modern Warfare. Un véritable succès pour Activision qui compte bien surfer sur la vague autant que possible.