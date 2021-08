Le prix des Nvidia RTX 3000 baisse, mais celui des AMD RX 6000 est en hausse

Nvidia et AMD sont actuellement dans deux situations radicalement opposées. Nvidia, d’une part, semble peu à peu sortir la tête de l’eau après la pénurie, grâce à sa stratégie anti-minage qui fait baisser le prix de ses cartes graphiques. De son côté, AMD subit encore le manque de composants, ce qui continue à faire grimper les tarifs de ses GPU.

Ça se confirme : Nvidia prend de plus en plus le pas sur AMD sur le marché des cartes graphiques. Déjà en légère avance, la pénurie de composants lui a permis de creuser l’écart. Après plusieurs mois de ruptures de stock constantes, ses GPU retrouvent peu à peu les rayons des revendeurs. Le constructeur a eu du flair en lançant ses mesures anti-minages, évitant ainsi que les mineurs se jettent sur les cartes graphiques dès leur sortie. De manière générale, la situation semble au beau fixe pour la firme, qui a récemment augmenté la production des RTX 3060.

Qui dit plus de disponibilité, dit baisse des prix. Lentement mais sûrement, le tarif des RTX 3000 continue de se rapprocher du prix conseillé par Nvidia, selon un rapport de 3DCenter. Si, en moyenne, ce dernier reste 44 % plus haut, le marché observe une chute globale depuis le mois de mai, période à laquelle où il a atteint son pic historique. Certains modèles s’en sortent même très bien, notamment les RTX 3080 Ti et 3090 dont le prix est seulement 15 % supérieur au prix conseillé.

Les prix des AMD RX 6000 continuent de grimper

AMD, en revanche, est encore dans la tourmente. Le constructeur ne semble pas très optimiste quant à l’état futur de ses stocks. En effet, ce dernier ne parvient toujours pas à se fournir convenablement en semi-conducteurs. Résultat, d’autres de ses produits ont la priorité au niveau de la production, comme ses processeurs Zen 3 et CPU pour consoles. Les cartes graphiques étant toujours aussi difficiles à se procurer, les prix ne sont pas prêts de baisser.

Les meilleurs tarifs disponibles à l’heure actuelle démarrent à 30 % de plus que le prix conseillé. Ils grimpent jusqu’à 81 % plus cher pour la RX 6700 XT. En moyenne, le prix conseillé pour les GPU AMD est dépassé de 44 %. Ainsi, alors que la RX 6600 XT est censée être commercialisée à 379 dollars, elle risque de plutôt se trouver à 700 dollars aux États-Unis. Néanmoins, certains analystes prédisent que la situation s’améliorera d’ici la fin de l’année.