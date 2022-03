RTX 3000 : Asus va baisser les prix de ses cartes graphiques de 25% dès le 1er avril 2022

Nouvelle bonne nouvelle pour tous ceux qui cherchent à se procurer une GeForce RTX 3000. Asus vient d’annoncer que ses cartes graphiques seront bientôt disponibles à un prix 25 % inférieur à celui en vigueur actuellement. Cette baisse ne vient pas de nulle part. En effet, les États-Unis viennent tout juste d’annuler la hausse de la taxe à l’importation en provenance de Chine qui avait été mise en place par l’administration Trump en 2021.

Aura-t-on bientôt des cartes graphiques à un prix raisonnable ? Il y a encore quelques mois, cette question n’aurait reçu qu’une réponse très pessimiste. Mais aujourd’hui, les choses sont bien différentes, puisque depuis plusieurs mois, le marché du GPU est secoué par une baisse constante des tarifs. Sur eBay, notamment, les RTX 3000 se vendent désormais 25 % moins cher qu’il y a trois mois. Et ce n’est là qu’un chiffre parmi tant d’autres. Au total, les prix n’ont jamais été aussi bas depuis plus d’un an.

Autre bonne nouvelle : les choses ne vont pas s’arrêter en si bon chemin. Asus, constructeur des RTX 3000 de Nvidia, vient d’annoncer une nouvelle baisse des prix de 25 %. Comme le rapporte The Verge, cela ferait donc passer la RTX 3060 12 Go à 412 dollars (373 euros), la RTX 3070 8 Go à 619 dollars (560 euros) et la RTX 3080 12 Go à 1125 dollars (1018 euros). Cette baisse aura lieu dès le 1er avril 2022, selon la firme.

Le prix des RTX 3000 va encore baisser en avril

Certes, cela a tout d’un poisson d’avril. Mais il n’en est rien, car comme l’explique Asus, cette baisse est consécutive à « levée des droits de douane sur les importations chinoises par le Bureau du représentant commercial des États-Unis ». Petit retour en arrière. En 2021, Donald Trump et son administration annoncent la mise en place d’une taxe de 25 % sur toutes les cartes graphiques importées de Chine. Par conséquent, les constructeurs, dont Asus, ont augmenté leurs tarifs en fonction.

Sur le même sujet : RTX 3000 — Nvidia se vante d’avoir augmenté le prix de ses cartes graphiques

Toutefois, le 23 mars dernier, les États-Unis ont décidé de mettre fin à cette mesure, laissant ainsi libre cours aux vendeurs de baisser leur prix. Ceci étant dit, mieux vaut se montrer prudent. Premièrement, Asus va baisser son MSRP, ce qui ne veut pas dire que les revendeurs emboîteront le pas. De plus, si baisse des prix il y a, les stocks n’en seront pas plus fournis pour autant. En d’autres termes, il sera certainement toujours très compliqué de trouver une carte graphique.

Source : Asus