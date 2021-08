RTX 3000, AMD RX 6000 : les prix remontent en flèche, attendez avant d’acheter

Alors que les prix des dernières RTX 3000 et AMD RX 6000 commençaient à baisser, les tarifs des GPU repartent à la hausse comme l'expliquent le site spécialisé 3D Center. L'augmentation reste toutefois légère, ce qui laisse espérer une nouvelle baisse prochainement.

Nous en avons parlé à de multiples reprises durant le mois d'août 2021. À la bonne surprise des consommateurs, les prix des Radeon RX 6000 et des RTX 3000 ont commencé à chuter. Nous sommes encore loin certes des prix de vente conseillé, mais nous étions sur la bonne voie. Ainsi, une RX 6900 XT se négociait aux alentours des 1489 €, soit 200 € de moins qu'à la fin juillet 2021. Du côté de Nvidia, les prix de certains modèles se voulaient assez proches du prix de vente conseillé, avec des tarifs supérieurs de 15 % seulement.

Or, comme nous l'apprennent nos confrères du site 3D Center ce lundi 30 août 2021, les prix des derniers GPU connaissent malheureusement une nouvelle hausse. D'après leur dernier rapport sur le marché des GPU, les cartes de Nvidia ont vu leur prix passer à 164 % du prix de vente conseillé au lieu de 159 %. Même son de cloche chez AMD, avec une augmentation globale des tarifs de l'ordre de 3%.

Il est importante toutefois de préciser que les analyses de 3D Center concernent uniquement le marché allemand, et ne reflètent donc pas une tendance mondiale. En outre, leurs données n'incluent pas les RTX 3070 Ti, les RTX 3080 Ti et les RX 6600 XT. Ces cartes sont plus récentes et leur prix reste encore plus élevé que celui des cartes lancés en 2020, les inclure ne ferait que fausser les résultats.

Les prix des GPU remontent, faute de disponibilité

D'après 3D Center, la diminution de l'offre des GPU les plus anciens de la génération actuelle pourrait expliquer cette hausse des prix. Il faut dire que la RX 6800 d'AMD reste encore introuvable, tandis qu'il est toujours aussi compliqué de mettre la main sur une RTX 3070, 3080 ou 3090 sans y laisser un rein. En outre, Nvidia promeut actuellement les variantes Ti des modèles précédemment cités, ce qui peut expliquer également cette disponibilité moindre pour les premiers modèles Ampère.

Pour rappel, Nvidia a confirmé que les RTX 3000 resteront en rupture de stock jusqu'en 2022. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le patron du groupe Jensen Huang lors de la présentation des résultats financiers du groupe pour le second trimestre 2021. Pour lui, les difficultés autour de l'approvisionnement en composants et notamment en semi-conducteurs vont perdurer. Et avec elles les difficultés de Nvidia à produire et répondre favorablement à la forte demande.

Source : 3D Center