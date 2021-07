AMD lance la RX 6600 XT, la carte graphique idéale pour le 1080p à seulement 379 $

AMD continue de concurrencer Nvidia en s’attaquant cette fois à la RTX 3060. Avec la Radeon RX 6600 XT, la firme s’adresse aux joueurs qui n’attachent pas beaucoup d’importance à jouer en 4K et se contentent parfaitement du 1080p. Idéale pour les petits budgets donc, puisqu’elle est commercialisée à 379 $.

Alors que les constructeurs de cartes graphiques continuent leur course à la performance, repoussant chaque fois un peu plus les limites de FPS, 4K et autres ray tracing, certains joueurs ne souhaitent pas nécessairement jouer sur un setup dernier cri — et, il faut bien l’admettre, extrêmement coûteux. Selon une étude d’IDC, deux tiers des moniteurs gaming vendus en 2020 proposent une résolution 1080p. Une aubaine pour AMD, qui y voit là un nouveau secteur où concurrencer NVIDIA.

La firme américaine a dévoilé aujourd’hui sa nouvelle carte graphique entrée de gamme au doux nom de Radeon RX 6600 XT, qui rejoint donc la série des RX 6000 avec leur architecture RDNA2. Selon cette dernière, la RX 6600 XT offre « l’expérience gaming en 1080p ultime » et ce, à petit prix. La carte est en effet vendue à 379 $. On ne connaît pas encore le prix en euros, mais on peut targuer qu’il orbitera autour des 350-360 €.

AMD concurrence la RTX 3060 de Nvidia avec sa RX 6600 XT

Un prix très attractif donc, mais que vaut sa fiche technique ? La RX 6600 XT est composée de 32 unités de calcul, auxquelles s’accompagnent 8 Go de VRAM GDDR6. La fréquence d’horloge est de 2389 MHz et peut être overclockée à 2589 MHz. Elle reste donc bien en dessous des fleurons de la gamme ; la RX 6900 XT comptant 80 unités de calcul et la RX 6700 XT en disposant de 40.

Comparée à la RX 5600 XT en revanche, elle apporte des améliorations significatives. Au minimum, les joueurs pourront profiter de 1,4 fois plus de FPS sur des titres comme Assassin’s Creed Valhalla et Doom Eternal. Elle offre également des performances supérieures à la Geforce RTX 3060, du moins selon AMD, mais elle est aussi plus cher puisque la carte de Nvidia est vendue à 329 $.

Reste le problème de la disponibilité. En théorie, le lancement est prévu pour le 11 août prochain. Mais AMD reconnaît que le risque de pénurie n’est jamais loin. « Nous faisons de notre mieux pour obtenir du stock, mais la demande est sans précédent et les contraintes d’approvisionnement sont réelles, donc nous travaillons avec ces situations à gérer », a déclaré le constructeur. Pour rappel, le prix des RTX 3000 et RX 6000 a été multiplié par trois depuis janvier 2021.