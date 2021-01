ROG Phone 4 : le smartphone se montre dans une première photo volée

Le ROG Phone 4 devrait logiquement sortir cette année et les premières fuites commencent déjà à apparaître sur le net. Une photo volée nous donne ainsi les premières informations sur le téléphone qui se nommerait… ROG Phone 5. Ce n’est pas vraiment une surprise, le chiffre 4 étant souvent sauté par les constructeurs chinois.

Le ROG Phone 3 a frappé un grand coup en 2020, devenant le produit de référence en matière de puissance. Asus compte bien nous refaire le même coup en 2021 avec un smartphone de nouveau à la pointe. Aujourd’hui, nous avons une première image de ce qui pourrait être le ROG Phone 4, ou plutôt le ROG Phone 5.

C’est une image repérée par le site 91mobiles qui fait aujourd’hui parler d’elle. On peut y voir un nouveau ROG Phone d’Asus, qui n’est pas l’un des modèles précédents. On remarque que le terminal adopte les mêmes codes de design que ses prédécesseurs, mais modifie légèrement deux ou trois petites choses. Par exemple, le logo ROG n’est plus au centre du capot arrière, mais relégué sur le côté au profit d’une bande qui pourrait être rétroéclairée. Le triple capteur photo fait lui son retour et on constate l’arrivée d’un gros bouton rouge sur la tranche, en bas à gauche de la photo.

Point très intéressant, un 05 est gravé à l’arrière du produit. Cela pourrait laisser supposer que nous passerions directement du ROG Phone 3 au ROG Phone 5. Ce n’est pas surprenant, étant donné que le chiffre 4 est associé à la mort dans la culture chinoise. Ce ne serait pas le premier constructeur à le sauter. OnePlus n’a pas exemple jamais sorti de OnePlus 4.

Une fiche technique de haut niveau

Le ROG Phone 4, ou 5, devrait encore une fois être un exemple à suivre en matière de puissance. Il devrait être équipé du nouveau processeur de Qualcomm, le Snapdragon 888, ainsi que d’une dalle Full HD + de 144 Hz. Sa batterie devrait être de 6000 mAh et le téléphone devrait bénéficier d’une recharge rapide de 65 watts pour se recharger complètement en moins d’une heure. Il faudra encore attendre un peu avant d’avoir des informations officielles de la part d’Asus, mais nul doute que le prochain ROG Phone est déjà bien avancé dans sa conception.

Source : 91 mobiles