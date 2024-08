Roborock S8 : Le puissant aspirateur robot passe à petit prix, vite !

Vous cherchez un aspirateur robot efficace mais à un prix accessible ? Ce bon plan est fait pour vous ! Le Roborock S8, normalement en vente à 699 €, bénéficie actuellement d’une remise de 220 € sur Cdiscount. Profitez-en avant la rupture de stock !

Les aspirateurs robots ont révolutionné notre manière de faire le ménage. Grâce à eux, vous n’avez plus besoin de vous préoccuper du nettoyage de vos sols car ils s’en occupent à votre place. Vous gagnez ainsi du temps et réduisez votre charge. Sorti l’année dernière, le S8 est l’aspirateur robot haut de gamme de Robobrock. Si vous cherchez un modèle puissant mais pas trop cher, c’est celui qu’il vous faut.

Le Roborock S8 est un aspirateur 2-en-1 car il aspire les saletés et lave le sol avec sa serpillère à vibration sonique. Habituellement en vente à 699 €, il est actuellement affiché à seulement 479 € sur Cdiscount. Et bonne nouvelle, la livraison est gratuite et ultra rapide.

En proposant des modèles efficaces avec des tarifs très attractifs, Roborock s'est imposé comme l'une des marques d'aspirateur de référence. La série S est le haut de gamme du constructeur chinois. Ce sont aspirateurs robots aux fonctionnalités avancées. Le Roborock S8 ne fait pas exception.

Cet aspirateur profite d’une navigation intelligente grâce au LiDAR PreciSense. Il est ainsi capable d’analyser l’environnement pour créer des cartes détaillées et définir un parcours pour un nettoyage optimal. La présence de la brosse DuoRoller qui limite les enchevêtrements de poils et la puissance d’aspiration de 6000 Pa vous assurent une aspiration efficace sur toutes les surfaces. Parquet, carrelage, moquette, tapis… toutes les saletés sont facilement éliminées.

Pour les trâches tenaces, la serpillère du Roborock S8 se montre convaincant. L’aspirateur robot dispose de deux bacs, l’un pour la poussière, l’autre pour l’eau. Enfin, sa batterie de 5200mAh vous offre une autonomie de 180 min, soit 3h d’utilisation. Cela est amplement suffisant pour de grandes surfaces qui vont jusqu’à 200 m².