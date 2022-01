Roborock S7 MaxV Ultra : voici le nouveau fleuron des aspirateurs robots

À l'occasion du CES 2022, Roborock lance un tout nouveau modèle d'aspirateur intelligent. Mais le Roborock S7 MaxV Ultra est bien plus que ça : non seulement il est équipé d'un système de serpillère, mais il est livré avec une station de vidage ultra complète.

On pensait que les aspirateurs robots avaient fini par atteindre un niveau de perfection tel, qu'il était impossible de leur apporter une quelconque innovation pertinente. En réalité, ils ont encore beaucoup de nouveautés à nous offrir, comme le démontre le S7 MaxV Ultra que Roborock vient tout juste de dévoiler.

Le S7 MaxV Ultra se veut la déclinaison “haut de gamme” du S7, un aspirateur présenté il y a tout juste un an. Et pour l'occasion, Roborock a peaufiné sa recette et a mis les petits plats dans les grands. Le nouveau modèle se présente sous la forme un “pack” complet, puisqu'il est accompagné d'une station d'accueil, qui permet de nettoyer la serpillère et de vider l'appareil.

Roborock S7 MaxV Ultra : le haut de gamme des aspirateurs robots

Baptisée EWFD (Empty Wash Fill Dock), la station permet d'entretenir intelligemment l'appareil. Elle remplit automatiquement le S7 MaxV Ultra dès qu'elle est détecte que son réservoir est vide et grâce à son réservoir de 3L, elle offre le moyen de couvrir une surface de 300 m². En outre, la station est également capable de nettoyer la serpillère avant chaque nouveau nettoyage.

Dans le même temps, Roborock en a profité pour offrir à son robot deux nouvelles caméras et une meilleure reconnaissance des objets. Le constructeur annonce ainsi une précision accrue de 22% et un temps d'adaptation réduit de 70% face aux objets qu'il croise de sa mission de nettoyage. Doté de 6 capteurs de détection du vide, l'appareil est par ailleurs capable de franchir des obstacles de 2 cm maximum.

Si l'appareil est plutôt compact, avec ses dimensions de 35,3 x 35 x 9,65 cm, il dispose néanmoins d'un bac à poussière de 400 ml et d'un bac à eau de 200 ml. Côté durée de vie avant la recharge, Roborock annonce une autonomie de 3 heures pour le S7 MaxV Ultra, là ou le S7 premier du nom en offrait moitié moins.

Enfin un robot-serpillère compatible avec un produit nettoyant ?

Comme évoqué précédemment, le Roborock S7 MaxV n'est pas qu'un simple aspirateur robot : il peut aussi faire office de serpillère, son mécanisme de nettoyage lui offrant jusqu'à 3000 tours par minute. Son système de détection est d'ailleurs capable de détecter la nature du sol (carrelage, parquet ou moquette) et de s'adapter en conséquence. L'application, qui fait peau neuve et peut désormais s'afficher en 3D, peut désormais recommander l'ordre idéal pour effectuer le ménage.

Enfin, Roborock a écouté ses nombreux utilisateurs désireux d'ajouter un liquide nettoyant dans le bac à eau. Nettoyer un sol à l'eau est rarement suffisant et il est souvent nécessaire de repasser derrière le robot afin de faire partir les taches les plus tenaces. Le constructeur s'est donc associé au géant des produits d'entretien Unilever, afin de proposer une solution de nettoyage OMO qui ne devrait pas endommager les mécanismes de l'appareil sur le long terme.

Le Roborock S7 MaxV Ultra est annoncé au prix de 1 399 euros. Pour info, les autres modèles s'affichent quant aux prix suivants : 799 euros pour le S7 MaxV et 999 euros pour le S7 MaxV Plus. Si le S7 MaxV Ultra est un modèle aux multiples possibilités, le prix est aussi à la hauteur de ses capacités premium.