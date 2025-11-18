Retouchez vos photos comme par magie avec le Pixel 9 à 499€ au lieu de 900€ : l’offre Black Friday qui affole la Fnac

Le Google Pixel 9 voit son prix s'effondrer pour le Black Friday chez la Fnac. Une réduction massive qui rend enfin accessible ce smartphone dopé à l'intelligence artificielle de Google.

La Fnac frappe un grand coup pour le Black Friday : le Google Pixel 9 chute à 499€ au lieu de 899,99€, soit 45% de réduction et 400€ d'économie. Une offre exceptionnelle pour s'offrir le meilleur de l'intelligence artificielle de Google sans exploser son budget.

Un module photo exceptionnel dopé à l'intelligence artificielle

C'est là que la magie opère. Le Pixel 9 transforme votre façon de photographier grâce à l'IA de Google. La fonction “M'ajouter” fusionne magiquement deux clichés pour que tout le monde figure sur la photo de groupe. Plus besoin de choisir entre être photographe ou être sur la photo !

Meilleure prise analyse automatiquement vos photos de groupe et sélectionne la meilleure version où tout le monde sourit. La Retouche magique vous permet d'effacer les éléments indésirables, de déplacer des objets ou des personnes, et même de déflouter d'anciennes photos. L'IA fait le travail difficile à votre place en quelques gestes.

En prime, il est équipé d'un capteur principal de 50 Mpx et d'un mode Vision de nuit. Le Pixel 9 capture ainsi des clichés époustouflants quelle que soit la luminosité. L'appareil photo avant de 10,5 Mpx avec autofocus garantit des selfies ultra détaillés. La technologie Real Tone restitue fidèlement toutes les carnations pour des portraits authentiques et naturels.

Gemini : l'IA qui va au-delà de la photo

Mais l'intelligence artificielle du Pixel 9 ne s'arrête pas à la photographie. Gemini, intégré directement au smartphone, devient votre assistant personnel. Appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt pour générer des images depuis vos idées, obtenir des informations en temps réel, résumer vos documents et emails, ou même analyser ce qui s'affiche à l'écran. La fonction Entourez pour chercher lance des recherches instantanées sans quitter votre application.

En prime, le Google Tensor G4 et ses 12 Go de RAM assurent une fluidité parfaite. L'écran Actua de 6,3 pouces offre une luminosité éclatante. La batterie tient plus de 24 heures, jusqu'à 100 heures avec l'ultra économiseur, et se recharge à 55% en 30 minutes. Cerise sur le gâteau : 7 ans de mises à jour garanties.

À 499€ au lieu de 900€, le Pixel 9 devient l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Pour 400€ d'économie, vous accédez à l'IA la plus avancée de Google, un appareil photo exceptionnel et un smartphone conçu pour durer. Une offre Black Friday à saisir d'urgence à la Fnac !

