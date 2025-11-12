The Frame : la TV Samsung la plus élégante du marché chute à moins de 900 euros pour le Black Friday !

La TV Samsung The Frame fait sensation : un écran QLED 4K qui se transforme en tableau quand il est éteint. Et bonne nouvelle, elle passe sous la barre des 900 euros pendant les Avant-Premières Black Friday à la Fnac.

Vous aimez les objets design et détestez voir un grand écran noir trôner dans le salon ? La Samsung The Frame est faite pour vous. Cette TV QLED 4K devient une vraie œuvre d’art quand vous l’éteignez. Et bonne nouvelle : elle passe à 899 euros au lieu de 1199 euros pendant les Avant-Premières Black Friday à la Fnac, soit -25 % jusqu’au 1er décembre 2025.

Mieux encore, c’est le meilleur prix garanti et en bonus, la Fnac ajoute plusieurs offres sympas :

100 euros de remise immédiate sur une barre de son Samsung S-Series achetée en même temps

sur une achetée en même temps 3 mois d’Art Store offerts pour tester la galerie

pour tester la galerie -20 % sur le nettoyant Monster pour garder votre écran impeccable

The Frame : l’écran qui se fond dans votre déco

Ce qui frappe en premier avec la TV Smsung The frame, c’est son look. Fine, sans reflets, fixée au mur comme un tableau, elle s’intègre parfaitement à votre intérieur. Elle affiche une image QLED 4K ultra réaliste, certifiée PANTONE, avec des couleurs éclatantes et naturelles.

Côté installation, c’est tout aussi propre : un seul câble discret relie vos appareils à un boîtier déporté. Résultat : aucun fil qui dépasse, un rendu digne d’une galerie d’art. Et quand vous ne regardez pas Netflix, elle expose vos plus belles photos ou l’une des 3000 œuvres disponibles dans l’Art Store.

Sous son look minimaliste, The Frame est une vraie Smart TV. Vous retrouvez vos applis de streaming préférées, plus de 150 chaînes gratuites avec Samsung TV Plus, du gaming sans console via le Gaming Hub et une sécurité renforcée grâce à Knox Security.

Et elle pense à tout : ses capteurs ajustent la luminosité selon la pièce, et elle s’éteint toute seule quand vous partez. Avec les pieds ajustables, vous pouvez même changer son angle ou la passer en mode portrait.

En résumé, The Frame, c’est la télé qui ne jure pas avec votre déco et qui sublime tout ce que vous regardez. En ce moment à moins de 900 euros à la Fnac, c’est le bon plan parfait pour mêler style, technologie et ambiance d’art contemporain à la maison.

