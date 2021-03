Resident Evil Village : voici la configuration minimale sur PC

La sortie de Resident Evil Village approche. Grâce à une mise de la page Steam du jeu, nous connaissons désormais les configurations requises pour la version PC du jeu.

Comme vous le savez peut-être, le mois de mai 2021 sera marqué par la sortie de Resident Evil Village, le prochain opus de la mythique saga horrifique. Le titre de Capcom sortira le 7 mai sur la quasi-totalité des supports, à commencer par la PS4 et la Xbox One/One X, la PS5 et les Xbox Series X et Series S et sur PC bien entendu. Le jeu fera l'impasse sur la Nintendo Switch malheureusement.

Intronisé sur Resident Evil 7, on retrouvera en guise de moteur graphique l'excellent Re Engine, qui à la vue des premières images, fait toujours des merveilles. Il faudra rajouter une compatibilité avec le Ray-Tracing sur PS5, Xbox Series X et sur les PC équipés d'une carte graphique compatible comme les dernières RTX 3070, 3080 et 3090 de Nvidia.

Une question demeurait toutefois : quelle configuration faudra-t-il pour profiter de cette expérience terrifiante dans de bonnes conditions ? Ce lundi 22 mars 2021, la page Steam du jeu a été mise à jour. L'occasion pour nous de découvrir les configurations requises pour la version PC de Resident Evil Village.

Les configurations requises de Resident Evil Village sur PC

Configuration minimale requise

OS : Windows 10 64-Bits Direct X12

Processeur : Intel Core i5 7200 ou AMD Ryzen 3 1200

Mémoire : 8 Go de RAM

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1050 Ti 4 Go ou AMD Radeon RX 560 4 Go

Espace disque requis : Non déterminé pour l'instant

Configuration recommandée :

OS : Windows 10 64-Bits Direct X12

Processeur : Intel Core i7-8700 ou AMD Ryzen 5 3600

Mémoire : 16 Go de RAM

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1070 ou AMD Radeon RX 5700

Espace disque requis : Non déterminé pour l'instant

Venons-en ensuite à la configuration recommandée pour profiter du Ray-Tracing. Pour rappel, cette technique permet de reproduire la réflexion et la réfraction de la lumière, pour un rendu plus naturel et réaliste. Bonne nouvelle, à condition d'avoir une carte graphique compatible, la configuration demandée n'est pas des plus musclées.

Configuration recommandée pour le Ray Tracing :