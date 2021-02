Resident Evil 8 Village : dites au revoir aux temps de chargements grâce au SSD de la PS5

Resident Evil 8 Village profitera de la puissance et du SSD de la PS5 pour proposer des temps de chargements quasi instantanés. C'est en tout cas ce qu'a promis Pete Fabiano, l'un des producteurs du jeu, dans une interview accordée à Playstation Magasine UK.

Resident Evil 8 Village fait sans aucun doute parti des jeux les plus attendus en 2021. La sortie du prochain opus de la saga horrifique est prévue le 7 mai 2021 sur PS5, Xbox Series X et PC. Le titre ne fera pas l'impasse sur la précédente génération de console, et sera donc également disponible sur PS4 et Xbox One.

Sans surprise, Capcom commence à accélérer la communication autour du jeu. Pour son édition à venir de mars 2021, le magasin Playstation UK Magasine a décidé de dédier sa Une à Resident Evil Village, et plus précisément à Lady Dimistrecu et ses filles. L'antagoniste a récemment piqué la curiosité des fans, notamment en raison de sa taille imposante : 2,9 m.

She barely fits in the magazine cover lol pic.twitter.com/IgawfB6qtp — AllGamesDelta (@AllGamesDelta_) February 5, 2021

Du nouveau du côté de la durée de vie et du rendu sonore

Bien entendu, cette Une axée sur RE8 est un bon moyen pour le magasine de mettre en avant son interview exclusive de Pete Fabiano, l'un des producteurs du jeu. Le cadre de Capcom a livré de nouvelles informations. Ainsi, et comme l'avait promis l'éditeur il y a quelques mois, “pour éliminer pratiquement les temps de chargement afin de permettre aux joueurs de conserver la sensation d'immersion”.

En outre et toujours dans cette idée de ne pas briser l'immersion, le jeu exploitera à 100% le Tempest 3D AudioTech de la PS5. Pour rappel, cette technologie est un moteur spécialement conçu pour le son 3D, “possédant toute la puissance et l'efficacité nécessaire pour un rendu audio parfait”, précise Sony sur son site officiel.

Grâce à cette fonctionnalité, les joueurs seront “pleinement plongés dans le jeu grâce au son venant dans toutes les directions”, assure Pete Fabiano. En outre, le responsable a également confirmé, sans rentrer dans les détails, que la durée de vie du jeu sera bien plus grande que celle de Resident Evil 7. Le précédent opus se concluait en 10 à 12 heures, de fait il est possible de tabler entre 15 à 25 heures de durée de vie, sachant que cette durée peut fluctuer selon la difficulté choisie et votre envie d'explorer ou non le monde de RE 8 Village.

Source : Gaming Bolt