Resident Evil Requiem est sans l’ombre d’un doute un des jeux vidéo les plus attendus de 2026. Un an (presque) jour pour jour après Monster Hunter Wilds, Capcom est à nouveau un des premiers éditeurs majeurs de l’année à livrer un titre de grande envergure. Ce neuvième opus canonique, premier épisode inédit de sa célèbre licence de survival-horror depuis près de cinq ans, s’annonce passionnant et nous vous proposons pour l’occasion de faire le point sur tout ce qu’il faut savoir sur Resident Evil Requiem.

Si Monster Hunter est désormais la licence la plus lucrative de Capcom, Resident Evil n’en demeure pas moins la plus iconique. Soucieux de ne pas manquer le 30e anniversaire de cette série culte, qui répond au nom de “Biohazard” dans ses contrées d’origine, l’éditeur japonais livre donc un “Resident Evil 9” sous-titré “Requiem”, toujours plus effrayant et aux allures de film noir à la Seven. Au programme, un opus 100% inédit exclusif aux consoles actuelles, sous forme de retour à Raccoon City et aux commandes d’un personnage là aussi inédit… Mais qui alternera avec la figure la plus populaire de la licence. De quoi séduire les vétérans comme les novices !

Dans ce dossier, nous résumons l'essentiel de ce qu’il faut savoir sur Resident Evil Requiem. N’ayez pas peur, suivez le guide !

Resident Evil, c’est quoi ?

Dans l’industrie du jeu vidéo, très peu de licences peuvent se vanter de constituer LA référence d’un genre. Là où l’on peut considérer que Super Mario domine la plate-forme, et que Final Fantasy est la référence du jeu de rôle japonais pour beaucoup, Resident Evil est assez incontestablement la franchise à laquelle on pense en premier lieu dès qu’il est question de jeux d’horreur. Initialement paru le 22 mars 1996 au Japon sur la première PlayStation, le premier épisode constitue une révolution dans son genre.

La popularité de la licence ne cessera jamais de croître, grâce à d’innombrables épisodes marquants, Resident Evil 4 (sorti en 2005) constituant pour beaucoup un tournant dans l’histoire du jeu vidéo d’action-aventure et de tir à la troisième personne. La licence comporte neuf épisodes numérotés (de “Zero”, sorti en 2002, jusqu’à “Village”, 8e opus paru en 2021) et de très nombreux spin-off (épisodes secondaires), et a été adaptée au cinéma ainsi qu’en série TV. Elle représente aujourd’hui environ 180 millions de jeux vendus en 30 ans.

Quand sort Resident Evil Requiem ?

La sortie de Resident Evil Requiem est prévue pour le 27 février 2026 dans le monde entier. Bien que le jeu ne propose pas de mode en ligne, Capcom s’est assuré que les joueurs y aient tous accès le même jour, peu importe leur région.

Sur quelles plateformes sortira Resident Evil Requiem ?

C’est une grande première : la franchise Resident Evil se destine exclusivement aux consoles de génération actuelle, et fait donc l’impasse sur la PlayStation 4 et la Xbox One contrairement à Resident Evil Village ou au remake de Resident Evil 4 paru en 2023.

En conséquence, en plus de la version PC, c’est sur PlayStation 5 et Xbox Series que paraîtra Resident Evil Requiem, mais également sur Nintendo Switch 2, ce qui constitue une grande première en termes de simultanéité. Resident Evil 4 (sorti en 2005) était le dernier épisode de la série principale à être paru sur une console Nintendo dès sa première publication, en tant qu’exclusivité temporaire sur Game Cube.

À quel prix sera Resident Evil Requiem ?

L’édition de base de Resident Evil Requiem est vendue 79,99 € et son édition “Deluxe” 89,99 € sur les boutiques en ligne des consoles (PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2), et 10 € de moins sur Steam (respectivement 69,99 € pour l’édition standard et 79,99 € pour la “Deluxe Edition”).

Les versions boîte sur console sont tarifées à 79,99 €, et nous attirons votre attention sur le statut “carte clé de jeu” de la version Nintendo Switch 2. À noter qu’une édition limitée, intitulée “Resident Evil Generation Pack”, exclusivement sur Nintendo Switch 2 en Europe, comprend les versions boîte de Resident Evil Requiem ainsi que ses deux prédécesseurs (Resident Evil 7 et Resident Evil Village), qui paraissent également pour la première fois sur la console hybride de Nintendo le même jour.

Qui est le développeur de Resident Evil Requiem ?

Compte tenu de l’importance capitale d’un titre comme Resident Evil Requiem aux yeux de Capcom, son développement est confié à sa Consumer Games Development Division 1‏‎, ou plus simplement, son studio de conception majeur basé à Osaka.

Il s’agit tout simplement du studio en charge du développement de la série Resident Evil depuis 2014 et la préproduction de Resident Evil 7, qui est divisé en plusieurs unités de développement également en charge de titres comme Devil May Cry 5 (2019), Dragon’s Dogma II (2023) ou encore Pragmata (à venir cette année).

Bien évidemment, c’est l’équipe qui fut en charge de Resident Evil 7 et Resident Evil Village, mais aussi des remakes de Resident Evil 2, 3 et 4 parus au cours des dernières années, qui développe Resident Evil Requiem pour Capcom.

Que doit-on attendre d’un nouveau Resident Evil ?

D’une manière générale, Resident Evil est une licence qui évite de prendre trop de risques, se reposant sur une base d’ensemble très solide qui a fait ses preuves. Cependant, chaque épisode trouve le moyen de renouveler les acquis de la franchise à travers quelques idées de gameplay ou de mise en scène. Ça tombe bien : les différentes bandes-annonces de Resident Evil Requiem ont montré que nous devrions avoir droit à deux façons assez différentes d’aborder l’aventure en fonction des personnages incarnés (voir plus bas).

L’une des grandes nouveautés de cet opus résidera dans la possibilité d’alterner à volonté entre la vue à la troisième personne et la vue subjective (qui avait été introduite dans la série avec le septième épisode), permettant au joueur d’aborder le jeu avec la perspective qu’il préfère. Une proposition que Resident Evil Village avait ajoutée tardivement dans une mise à jour, le jeu original imposant la vue subjective à sa sortie.

Côté scénario, il faut reconnaître que la franchise Resident Evil n’a jamais autant brillé en termes d’écriture scénaristique que des Silent Hill ou The Last of Us, pour comparer ce qui est comparable. Néanmoins, les trailers de ce nouvel épisode laissent supposer que l’aspect narratif a été particulièrement travaillé par Capcom, qu’il s’agisse de l’évolution psychologique de Leon S. Kennedy, icône légendaire de la licence de retour dans cet épisode, ou bien sur la dimension “enquête” de l’arc narratif de Grace Ashcroft, personnage que l’on incarnera pour la première fois dans un jeu de la série.

Enfin, cela va sans dire, mais un Resident Evil se doit d’être un jeu terrifiant. En passant enfin exclusivement à la génération PS5 / Xbox Series, Capcom se donne l’opportunité de proposer un jeu visuellement impressionnant, qui devrait renforcer comme jamais le sentiment anxiogène qu’est censée procurer sa licence phare. En vérité, ce que l’on attend probablement le plus de Resident Evil Requiem… c’est de vivre une expérience plus effrayante et immersive que jamais !

Que raconte le scénario de Resident Evil Requiem ?

Pour le moment, en dépit de nombreux trailers à la mise en scène millimétrée, Resident Evil Requiem en dit assez peu sur son scénario. Tout ce que l’on sait, c’est que l’héroïne principale, Grace Ashcroft, employée du FBI, est amenée à enquêter sur un meurtre mystérieux s’étant déroulé dans l’hôtel où sa mère (personnage jouable dans Resident Evil Outbreak, sorti en 2004) est décédée huit ans plus tôt. C’est également dans cet hôtel qu’est amené à enquêter Leon S. Kennedy, ancien policier reconverti en agent spécial puis garde du corps, protagoniste malgré lui des terribles événements ayant ravagé Raccoon City en 1998, lorsqu’il fut muté au sein de son commissariat.

Si l’affaire ne semble avoir initialement aucun lien avec les événements macabres s’étant déroulés dans la ville de Raccoon City près de 30 ans en arrière, il y a fort à parier que Leon et Grace seront amenés à percer un mystère plus épais qu’il n’y paraît…

Faut-il avoir joué à un autre Resident Evil avant de se lancer dans Resident Evil Requiem ?

Comme nous l’expliquions plus haut, la licence Resident Evil n’est pas spécialement réputée pour la profondeur de son scénario, et n’impose pas trop aux joueurs de connaître la licence sur le bout des doigts pour en apprécier un nouvel épisode. Comprenez par là que nous ne sommes pas dans la situation de The Last of Us Part II, où avoir joué au premier jeu est quasiment indispensable pour en saisir toutes les subtilités.

Toutefois, s’être familiarisé au préalable avec le personnage de Leon, protagoniste de Resident Evil 4, également jouable dans Resident Evil 2 et 6, constitue un plus non négligeable. Nous ne saurions que trop vous recommander d’avoir surtout expérimenté le remake de Resident Evil 2 pour avoir déjà fait connaissance avec l’univers de Raccoon City et ce personnage mythique de la licence, ainsi que celui de Resident Evil 4, plus récent encore, et qui devrait vous donner des bases solides pour en appréhender le gameplay.