Resident Evil 9 : histoire, personnages, on en sait un peu plus sur le prochain jeu de la saga

Bien que Resident Evil 9 n'ait pas encore été officialisé par Capcom, les rumeurs s'enchaînent sur le prochain titre de la saga horrifique. Une nouvelle fuite vient d'en dévoiler un peu plus sur l'histoire et les personnages du jeu. Des informations à prendre avec de grosses pincettes.

Depuis la sortie du remake de Resident Evil 4 en mars 2023, la licence culte de Capcom se fait plutôt discrète. De ce que l'on sait pour l'instant, un Resident Evil 9 va bien voir le jour et pourrait marquer un renouveau pour la saga si l'on en croit de récentes déclarations du réalisateur de la licence.

Mis à part cela, nous n'avons pour l'instant aucune information concrète sur le titre. C'était sans compter le site de fans BioClassified et la chaîne YouTube ROENetwork qui viennent de partager de nombreuses informations inédites sur le futur titre du studio japonais.

Resident Evil 9 marquerait le retour de Leon et Jill

Avant de rentrer dans les détails, il conviendra bien entendu de prendre ces déclarations avec les pincettes de rigueur. De gros pincettes. Selon ces rumeurs, Resident Evil 9 s'imposerait donc comme la suite directe de Resident Evil Village. Jusque là, rien d'étonnant.

L'histoire prendrait place 4 ans après les événements de Village sur une île mystérieuse réquisitionnée par une entreprise spécialisée dans la production d'armes biologiques, à savoir Connections. Cette société serait la créatrice d'Eveline, une arme biologique capable de prendre apparence humaine, et d'infecter/contrôler/tuer des gens à distance grâce à une moisissure particulièrement virulente, la Mutamycète. C'est la fameuse petite fille de Resident Evil 7.

Pour enquêter sur les agissements de Connections, le gouvernement américain aurait décidé d'envoyer sur place deux figures mythiques de la saga, à savoir Jill Valentine et Leon Scott Kennedy. D'après les rumeurs, Leon et Jill seront infectés à leur tour par le Mutamycète, ce qui les amèneront à avoir de nombreuses visions d'Evelyne. Voilà qui promet de terribles jump scares. Par ailleurs, les rumeurs prétendent que les deux héros seront accompagnés par moment de deux autres figures de la saga : Chris Redfield et Barry Burton.

Toujours selon ces leaks, Rose du DLC les Ombres de Rose (nldr : la fille d'Ethan Winters, le personnage principal de RE 7 et 8) aurait une part importante dans l'intrigue. Côté menace, Jill et Leon devraient affronter des infectés évolués qui, à l'image des Ganados de RE 4, sont capables de manier des armes. Et comme dans RE 2 et RE 3 Nemesis, les deux héros seraient traqués inlassablement par des créatures à priori immortelles. Ainsi, Jill Valentine serait la cible du Goat-Man, une créature à la tête de chèvre ?

Bien entendu, ces informations n'ont rien d'officiel et il conviendra de les prendre comme de simples allégations.