Resident Evil Infinite Darkness : la série arrivera sur Netflix le 8 juillet 2021

Resident Evil Infinite Darkness est une nouvelle série d’animation se déroulant dans l’univers de Resident Evil. Netflix a publié une bande-annonce dans laquelle est dévoilée la date de sortie. Ce sera pour le 8 juillet prochain.

La saga Resident Evil fête ses vingt cinq années d’existence et elle ne s’est jamais aussi bien portée. Après un nouveau jeu vidéo de haute volée, Village, elle va revenir cet été, mais cette fois en série avec Resident Evil Infinite Darkness. Il s'agit d'une nouvelle série d’animation produite par Netflix. La plateforme de SVOD publie aujourd’hui une bande-annonce qui nous décrit les enjeux de cette nouvelle aventure. Nous avons également une date de sortie : tous les épisodes seront disponibles à partir du 8 juillet.

Infinite Darkness se déroule en 2006, soit juste après Resident Evil 4. Nous y retrouvons Leon Kennedy, toujours agent spécial à la Maison Blanche, ainsi que Claire Redfield, sa comparse de Resident Evil 2. Les deux amis vont enquêter sur une vaste conspiration et, bien entendu, il y sera question de zombies. Morts-vivants, monstres grotesques, laboratoires high-tech mystérieux, complots, la série semble remplir le cahier des charges de la saga. Les fans vont être aux anges.

Resident Evil, une saga qui marche

Cette nouvelle série n’est qu’un amuse-bouche. En effet, Netflix prépare également une série en live action, c’est-à-dire avec de vrais acteurs. Cette dernière, semble-t-il, ne s’inclura pas dans le canon de la saga, puisqu’elle aura le droit à son propre univers. C’est du moins ce laisse supposer le synopsis qui décrit un monde post apocalyptique suite à l’invasion zombie.

A lire aussi – Test Resident Evil Village : l’horreur jusqu’au bout des ongles… quand y en a !

Un nouveau film est aussi en préparation, mais pour les salles obscures, cette fois. Sous-titré Welcome to Racoon City, il n’aura rien à voir avec la saga portée par Milla Jovovich. Il se voudra plus fidèle à la saga, d’après la production. Nous verrons le résultat en novembre prochain.

Côté jeu, Resident Evil 8 vient tout juste de sortir mais on peut déjà penser à la suite. Selon certaines fuites, Capcom serait en train de travailler sur un remake de Resident Evil 4 dans la même veine que celui du 2 et du 3, respectivement sortis en 2019 et 2020.