Lupin : Netflix vous donne rendez-vous le 11 juin pour la partie 2

Lupin, la série phare de Netflix avec Omar Sy en tête d'affiche, fera son retour sur la plateforme dès le 11 juin 2021. Pour l'occasion, Netflix a dévoilé une nouvelle bande-annonce.

Alors que l'on pensait que la partie 2 de Lupin ne serait pas disponible avant l'été 2021 sur Netflix, la plateforme a décidé de changer son programme pour le plus grand bonheur des fans. En effet, la suite des aventures d'Assane Diop débarquera sur Netflix dès le 11 juin 2021. Pour l'occasion, le service de streaming vient de diffuser une toute nouvelle bande-annonce sur Twitter. De quoi mettre à l'eau à la bouche aux fans de l'une des séries françaises les plus populaires du catalogue Netflix.

Quoi qu'il en soit, cette seconde partie s'annonce palpitante. Assane Diop est acculée et dos au mur, et ne va pas avoir d'autres choix que d'éliminer Pelligrini pour espérer sauver son fils et sortir de cette situation catastrophique. Comme vous le savez, le personne incarné par Omar Sy est un maître dans l'art de la diversion et de la résolution d'énigmes.

La partie 3 de Lupin confirmée dans la bande-annonce

Figurez-vous que Netflix a justement glissé un indice sur la suite de la série dans ce nouveau trailer. Si vous mettez sur pause à 1 minutes et 53 secondes, vous remarquez qu'Assane Diop est en train d'écrire sur un calepin. Sur le page de droite, on remarque l'URL suivante : http://assane-diop.com.

Une fois sur le site, on peut lire “Assane Diop a toujours une longueur d'avance” en plusieurs langues. Quelques secondes plus tard, une autre phrase apparaît : “Lupin reviendra bien pour une partie 3″. Vous l'aurez compris donc, Netflix est loin d'en avoir fini avec Lupin, avec une troisième partie d'ores et déjà en préparation. Comme pour la première partie, notez que la suite des aventures de Lupin à venir ce 11 juin sera également composée de 5 épisodes. Le plaisir sera donc court, mais intense on l'espère.

Tout le casting de la série répond à l'appel, à commencer par Omar Sy évidemment, Hervé Pierre de la Comédie française, Nicole Garcia, Clothilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella et Soufiane Guerrrab. On retrouvera ensuite à la réalisation Ludovic Bernard (Au Bout des Doigts, L'ascension) et Hugo Gélin (Mon inconnue, Demain tout commence).