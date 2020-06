Resident Evil 8 : le site Biohazard Declassified dévoile de nouvelles informations

Resident Evil VIII fait à nouveau parler de lui. Le site Biohazard Declassified vient de dévoiler de nouvelles informations sur le gameplay et l’histoire du titre. Faute d’officialisation du jeu de la part de Capcom, il convient de prendre ces infos avec des pincettes.

En début avril 2020, de nombreuses rumeurs à propos de Resident Evil 8 ont circulé sur la toile. On apprenait que Resident Evil 8 serait disponible en 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X et Xbox One. Le joueur incarnerait à nouveau Ethan Winters, le personnage principal de Resident Evil 7. Cet épisode marquerait également le retour de la vue à la première personne, confirmant pour de bon le changement de cap de la franchise.

Le bestiaire aurait été totalement revisité et serait bien plus varié que par le passé, avec des loups-garous, des sorcières capables de se transformer en nuée d’insectes ou encore des zombies portant des armures. Capcom semble se rapprocher de la diversité du bestiaire d’un certain Resident Evil 4. En ce samedi 6 juin 2020, c’est le site Biohazard Declassified qui nous gratifie de nouvelles informations sur le titre.

Le Resident Evil « le plus horrible » de la franchise

En premier lieu, l’histoire du jeu débuterait peu de temps après la fin de Resident Evil 7. Ethan et Mia viennent d’avoir un enfant. Les joueurs qui ont joué au 7e opus savent que Mia a été lourdement infectée par le virus. Résultat, le bébé accuse de sévères difformités et se montre extrêmement dangereux. Chris Redfield, personnage phare de la franchise, est appelé à la rescousse pour exécuter le bambin zombifié.

Seulement l’opération tourne mal, Mia et Ethan étant blessés. À son réveil, Ethan se retrouve dans un village inconnu et hostile. C’est ici que l’aventure du joueur commence. D’après Biohazard Declassified, le scénario du titre mettrait en avant un culte dédié aux infectés. En outre, le principal protagoniste serait un comte mystérieux appelé Alan R., et serait à la tête d’une organisation obscure appelée The Connections.

Il convient évidemment de prendre toutes ces informations avec des pincettes tant que Capcom n’a pas officialisé le titre. En tout cas, le titre pourrait se présenter comme le Resident Evil le « plus horrible et le plus sombre » de la franchise selon les dires de Biohazard Declassified. Le studio aurait travaillé minutieusement sur le design des ennemis, particulièrement « dégoutants ». On a hâte de voir ça.

