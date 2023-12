Réparabilité des smartphones : ce modèle a obtenu la note ultime de 10/10

iFixit, la référence en matière de réparabilité, vient tout juste d'attribuer la note ultime de 10 sur 10 à un smartphone récemment lancé. D'après le site, ce modèle se présente tout simplement comme l'une des appareils les plus durables et réparables de ces dernières années.

Alors qu'iFixit vient de lancer récemment un nouveau kit pour se débarrasser définitivement du Joy-Con Drift sur ses manettes Nintendo Switch, la référence de la réparabilité vient de publier les résultats de son dernier teardown (soit une analyse et un démontage en profondeur d'un appareil).

A cette occasion, les experts du site se sont jetés sur le dernier né de FairPhone, constructeur reconnu pour ses smartphones conçus et produits de manière éco-responsable. D'après iFixit, les différentes améliorations apportées sur le FairPhone 5 lui ont permis d'obtenir la note ultime de 10/10, ce qui fait de lui le smartphone le plus durable et plus réparable lancé ces dernières années.

Le FairPhone 5, nouveau roi de la réparabilité

Tout d'abord, iFixit salue l'intégration du couvercle connecteur avec le module supérieur, ce qui facilite le démontage de l'appareil par les utilisateurs. Autre bon point, les capteurs photo sont tous remplaçables individuellement.

Mais le changement le plus impactant réside dans le passage d'un module central à une carte mère et une carte fille séparée. De cette manière, Fairphone a pu introduire une batterie plus imposante (3950 mAh à 4200 mAh), sans nuire aux possibilités de réparation.

Mais ce n'est pas tout puisque le constructeur a accentué ses efforts pour fournir une assistance logicielle sur le long terme. En effet, le FairPhone 5 bénéficie de 8 ans de mises à jour de sécurité Android et 5 ans de mise de jour Android. Il y a toutefois une petite ombre au tableau sur le capteur d'empreinte, un peu trop compliqué à démonter selon iFixit.

“La promesse de FairPhone de permettre cinq mises à niveau d'Android et plus de huit ans de mises à jour de sécurité avec le FairPhone 5 est une innovation ambitieuse dans une industrie qui penche vers des cycles de vie de produits plus éphémères. Il s'agit d'une avancée significative vers la durabilité, établissant une nouvelle norme pour la durée de vie de nos smartphones”, conclut iFixit.

Source : iFixit