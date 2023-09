Honda dévoile Prologue, son SUV électrique qui arrivera en 2024

Honda a déjà eu quelques véhicules tout électriques dans le passé, tels que la Honda E d’inspiration rétro, mais le constructeur n’avait pour l’instant que peu exploré le marché des SUV électriques. Cela va bientôt changer, grâce au Prologue.

Pour une entreprise qui construit des voitures hybrides depuis la fin des années 1990, Honda a été assez lent à adopter l'électrification complète, mais le constructeur automobile enrichit désormais son catalogue avec son deuxième SUV tout électrique, le Prologue. Long et bas, le Prologue ressemble davantage à un break sportif qu'à un SUV traditionnel comme le Honda Passport.

Nous avions récemment pu essayer le premier SUV de la marque en Norvège, le Honda eNy1, et cette nouvelle déclinaison n’est pas radicalement différente. Il semble que le Prologue partage sa plateforme, ses moteurs électriques, sa batterie et d'autres éléments avec le Chevrolet Blazer EV. Il n'y a cependant aucune similitude visuelle entre les deux, le Blazer ayant des lignes plus fluides.

Quelles caractéristiques techniques pour le Honda Prologue ?

Le logo dactylographié que vous voyez sur le hayon provient directement de la Honda E, avec une police de caractères à l'ancienne qui utilise des lettres minuscules après le “H”. Ce logo “Honda” ne sera utilisé que sur les véhicules tout électriques de la société. L'autre emblème réservé aux véhicules entièrement électriques est le “E :”, qui se trouve au-dessus de l'emblème “AWD” et qui indiquera également qu'il s'agit d'une Honda entièrement électrique.

Le nouveau SUV de Honda mesure 4876 mm de long, 1988 mm de large et 1643 mm de haut, avec un empattement de 3093 mm. Le Prologue est bas et large avec des roues de 21″ en option, les plus grandes jamais proposées par Honda. Le Prologue à deux moteurs est de série sur l'Elite (également disponible sur l'EX et le Touring) et génère une puissance estimée à 288 ch et un couple de 333 lb-pi.

Avec une batterie lithium-ion de 85 kWh, la Prologue peut gagner 105 miles d'autonomie en 10 minutes environ grâce à une charge rapide en courant continu pouvant atteindre 155 kW. Au niveau de l’autonomie, il faudra compter sur 483 km sur une seule charge. Une fois la batterie épuisée, les propriétaires peuvent la recharger à l'aide d'une station à domicile qui fournit 11,5 kilowatts, ce qui permet à la Prologue de passer de 0 à 100 % en moins de huit heures. Un kit de recharge portable de 7,6 kW est également disponible.

À l’intérieur, un écran d'instrumentation de 11 pouces et un écran d'infodivertissement de 11,3 pouces tiennent les occupants informés, et contrairement à la Chevrolet sur laquelle le Prologue est basé, Apple CarPlay et Android Auto sans fil seront de série. Mais dans le même temps, l'assistance à la conduite mains libres sur autoroute Super Cruise ne sera pas disponible. Cependant, le Prologue sera le premier SUV de Honda à intégrer Google de série, avec des services mobiles tels que Google Assistant, Google Maps et Google Play.

Prix et disponibilité du Honda Prologue

Ce nouveau Honda Prologue a pour l’instant été présenté pour le marché américain, et nous ne savons pas s’il arrivera ou non en France à l’avenir. Le Prologue sera commercialisé aux alentours de 40 000 dollars, ce qui le placera directement face à la Tesla Model Y. La marque a annoncé le lancement de 30 nouveaux véhicules électriques dans le monde d'ici 2030.

Trois niveaux de finition seront proposés, à commencer par le modèle EX. Il est équipé de série de la traction avant, de jantes de 19 pouces, de sièges chauffants en tissu, d'un réglage électrique du siège conducteur, d'une climatisation bi-zone et du chargement d'appareils sans fil. La version Touring ajoute du cuir aux sièges et au volant, des réglages de mémoire pour le siège du conducteur, un rétroviseur à atténuation automatique, des capteurs de stationnement, un système audio Bose à 12 haut-parleurs et un toit ouvrant panoramique. Le niveau supérieur Elite est équipé de série de la transmission intégrale et ajoute des jantes de 21 pouces, du cuir perforé, la ventilation des sièges avant, un volant chauffant, l'affichage tête haute et un mode de conduite sport.