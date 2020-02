Dacia présentera sa voiture 100 % électrique en 2021 et elle sera abordable

Dacia, la marque abordable de Renault, arrivera sur le marché de l’électrique, en 2021. Le groupe automobile français a confirmé l’information à l’occasion des résultats financiers du groupe. Selon les rumeurs, ce véhicule, doté d’une motorisation 100 % électrique, serait basé sur un modèle exclusif au marché chinois, la K-ZE.

Entre hybride et électrique, la stratégie de Renault est tournée vers les motorisations propres. À l’occasion de la présentation de ses résultats financiers pour l’année 2019, le groupe français a confirmé que l’électrisation de son catalogue est l’un des leviers de croissance pour les prochaines années, après une année 2019 en légère décroissance (-3,3 % en chiffre d’affaires et -3,4 % en volume). Les ventes de véhicules électriques ont progressé de 25 % l’année dernière. Et le groupe espère accélérer le mouvement en 2020.

Mais ce ne sera certainement qu’en 2021 que l’électrique prendra son envol chez Renault. En effet, la firme a confirmé, en partie, une information dévoilée en décembre dernier par nos confrères de l’hebdomadaire Le Point : la première voiture électrique de Dacia sera présentée l’année prochaine pour une commercialisation qui n’arriverait qu’en 2022. Il s’agira donc de la troisième voiture 100 % électrique de Renault, après la Zoe et la Twingo ZE. Cette dernière sera dévoilée cette année, logiquement à l’occasion du salon suisse Geneva Motor Show, qui ouvrira ses portes le 5 mars prochain (s’il ne subit pas le même destin que le Mobil World Congress de Barcelone).

Déclinaison d’un modèle chinois

Renault n’a évidemment pas précisé l’identité de cette Dacia. Toutefois, les rumeurs insistantes affirment que Dacia reprendrait simplement un véhicule déjà existant dans le catalogue de Renault : la K-ZE, un mini-SUV électrique exclusif au marché chinois. Disposant d’un petit moteur électrique d’une capacité de 33 kW et d’une puissance de 45 chevaux, il profite d’une autonomie de 271 kilomètres. L’hebdomadaire Le Point affirmait en décembre que la première voiture électrique de Dacia serait commercialisée sous la barre des 15 000 euros hors bonus écologique, ce qui la ramènerait à un prix compris entre 10 000 et 11 000 euros.

La présentation de cette Dacia serait donc prévue en 2021. Elle serait suivie par un quatrième modèle conçu sur la plate-forme CMF-VE. Parallèlement, Renault renforcera son offre en véhicule avec motorisation hybride (plug-in ou non) : des versions des Capture, Clio et Megane seront présentés cette année. Quatre nouveaux modèles et deux rafraichissements sont également prévus sur les deux prochaines années. Soit plus d’une douzaine de nouveaux véhicules propres entre 2019 et 2021.