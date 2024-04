Boston Dynamics : vous ne parviendrez jamais à faire des squats comme ce nouveau robot

Juste un jour après avoir mis fin à la production de son modèle hydraulique, Boston Dynamics annonce une version électrique de son robot humanoïde, Atlas. Ce changement de direction vers un modèle tout électrique symbolise une nouvelle ère pour le futur de l'entreprise avec Atlas.

Le retrait de la première version hydraulique d’Atlas marque une étape décisive pour Boston Dynamics. Cette décision marque la fin d'une ère et le début d'une nouvelle, plus moderne et potentiellement plus écologique. Cette transition fait écho aux changements dans l'industrie de la robotique où l'efficacité énergétique et la réduction des émissions sonores deviennent prioritaires.

La nouvelle version électrique d'Atlas introduit une série d'améliorations importantes en termes de design et de fonctionnalité. On ne le reconnait plus, les mouvements du robot sont désormais plus fluides et moins bruyants, grâce à l’utilisation exclusive de moteurs électriques. Ce changement matériel aligne ce dernier avec la nouvelle génération de robots humanoïdes comme celui de Tesla.

Boston Dynamics dévoile la nouvelle version de son robot humanoïde Atlas

Le nouveau design d’Atlas favorise des mouvements plus doux. En abandonnant les câbles apparents et les armures plaquées, Boston Dynamics opte pour une esthétique plus épurée et amicale. Ce nouveau modèle semble en effet bien moins menaçant. On imagine que ceci pourrait faciliter son acceptation dans des environnements commerciaux et industriels.

Robert Playter, le PDG de Boston Dynamics, souligne l'importance de cette évolution design et technique. Selon lui, garder le nom “Atlas” pour ce robot significativement modifié aide à préserver l'identité du fabricant tout en s'adaptant aux nouvelles attentes. Cette stratégie pourrait être reconsidérée à l'avenir, à mesure que le robot se rapproche de la production en série.

Dans cette vidéo de présentation, Atlas démontre une agilité impressionnante : il se relève d'une position allongée et marche aisément. Cette version électrique est équipée pour surpasser les limites humaines. Grâce à ses moteurs électriques hautement performants, il peut réaliser des mouvements complexes avec une précision impressionnante.

La sécurité est également une priorité, avec des innovations telles que des mains à trois doigts conçues pour minimiser la complexité et maximiser sa solidité. Cette conception prévoit des interactions plus fréquentes et variées avec l'environnement, permettant à Atlas de manipuler une gamme plus large d'objets sans risque de panne.