Réduisez vos factures d’électricité avec le système d’alimentation de secours domestique BLUETTI EP760

Les systèmes d’alimentation de secours domestique ont de plus en plus la cote auprès des particuliers. En plus de permettre à ses appareils les plus importants de continuer à fonctionner en cas de panne de courant, ils participent à faire baisser le montant des factures d’électricité grâce au stockage de l’énergie solaire. Le nouveau BLUETTI EP760 s’impose d’ores et déjà comme l’une des meilleures solutions du marché.

Marque leader dans le stockage d’énergie propre, BLUETTI lance en Europe son tout dernier modèle de système d’alimentation de secours domestique, l’EP760, qui offre toujours plus de performances aux consommateurs. Ce produit réduit la dépendance des ménages au réseau électrique classique, à la fois peu fiable, surtout lors des grandes chaleurs et des orages, et de plus en plus cher.

L’énergie solaire, verte et moins chère

Le système BLUETTI EP760 est compatible avec différents panneaux photovoltaïques, ce qui permet de le recharger avec de l’énergie solaire, qui ne vous coûte rien. Durant la journée, le dispositif va donc emmagasiner de l’énergie sans intervention de votre part, qui peut ensuite être utilisée la nuit, ou comme source d’énergie de secours en cas de coupure de courant. Cette solution a le mérite de respecter l’environnement, car propre et renouvelable, tout en réduisant vos dépenses auprès de votre fournisseur d'électricité.

Notez que le BLUETTI EP760 reste une bonne option pour consommer plus intelligemment si vous ne disposez pas de panneaux solaires. Grâce à ses fonctions intelligentes de déplacement de la charge de pointe, le système va se charger en heures creuses, lorsque l’électricité coûte moins cher. Vous pourrez ensuite utiliser l’énergie stockée dans le BLUETTI EP760 lors des heures pleines afin de maitriser vos dépenses énergétiques. En France, il est même possible de vendre l’énergie solaire excédentaire au service public pour obtenir un revenu supplémentaire.

Ce système d’alimentation de secours domestique est basé sur une conception modulaire, c’est-à-dire que vous pouvez le personnaliser selon vos besoins. Vous pouvez ainsi choisir la capacité de batterie dont vous souhaitez disposer. En associant le BLUETTI EP760 à deux packs de batteries B500, vous obtenez un stockage de jusqu’à 9 920 Wh d’énergie. Avec quatre packs de batteries B500, vous pouvez doubler ce volume à 19 840 Wh, de quoi fournir suffisamment d’électricité à vos appareils et à votre domicile durant plusieurs jours en cas de panne importante.

Praticité et sécurité

BLUETTI mise sur la technologie de batteries LiFePO4 lithium-fer-phosphate, plus fiable et plus durable, que les accumulateurs traditionnels. Ces batteries sont conçues pour une durée de vie de 3 500 cycles de charge et décharge complets, soit l’équivalent d’environ 10 ans d’utilisation. Le fabricant est tellement confiant quant à l’infaillibilité de ses produits qu’il offre une garantie de 10 ans, incluant la prise en charge de l’équipement par des effectifs de service et de maintenance locaux.

L’EP760 jouit d’une certification IP65 assurant sa résistance à l’eau et à la poussière, condition indispensable à une utilisation en extérieur pour se protéger contre les intempéries. Plutôt que de passer par une compliquée et parfois disgracieuse installation murale, qui peut endommager la maison, les unités peuvent être empilées verticalement au sol, et ce sans qu’elles prennent trop de place. Nous avons aussi droit à un BMS de pointe qui empêche les courts-circuits, les surcharges et autres dangers potentiels.

Le système fonctionne à moins de 50 décibels et ne produit donc pas de pollution sonore. Il peut sans problème être entreposé à proximité du lieu d’habitation sans craindre de désagréments. Si vous vivez dans une zone sujette aux températures extrêmement froides, sachez qu’une fonction de préchauffage interne s’active automatiquement lorsque nécessaire. Le système reste ainsi fonctionnel, même lors de conditions climatiques difficiles.

Encore plus de puissance

L’un des intérêts BLUETTI EP760 est la présence d’une sortie monophasée à 230 V, capable de générer une puissance de jusqu’à 7 600 W en mode réseau ou hors réseau. Jusqu’ici, les logements alimentés par courant triphasé avaient un avantage sur ceux se contentant d’une connexion monophasée, l’EP760 vient corriger ce manque pour ce type de ligne électrique. Si vous disposez d’une installation triphasée, l’EP600 de BLUETTI correspondra à vos besoins avec ses 6 000 W (2 000 W par phase).

Avec de telles performances, le système d’alimentation de secours domestique est en mesure d’alimenter tous vos appareils en énergie : électroménager (congélateur, réfrigérateur, micro-ondes, four, machine à laver…), télévision, ordinateur, éclairage, chauffage… Vous pouvez même y recourir pour recharger votre véhicule électrique !

En cas de panne de courant, le dispositif prend le relais en moins de 10 millisecondes pour basculer de l’alimentation réseau à l’alimentation par batterie. Vos appareils les

plus essentiels continuent de ce fait à fonctionner sans interruption. L’alimentation électrique fournie par le BLUETTI EP760 reste stable et sans coupure, vous ne verrez pas de différence avec votre réseau électrique standard.

Disponibilité

BLUETTI commercialise son EP760 à partir du 15 septembre, pour un prix démarrant à 5 999 euros. Le constructeur tient aussi à cette période sa “Semaine de l’énergie”, un événement promotionnel qui permet d’obtenir de nombreuses remises sur les générateurs solaires portables et les systèmes d’alimentation de secours domestiques. Pendant cette “Power Week”, les clients auront également l’occasion de récupérer des cadeaux avec leur commande. Ils pourront prétendre gratuitement à une casquette, une lanterne, une multiprise et un aspirateur à main BLUETTI, livrés avec vos produits BLUETTI.

Vous n’êtes plus qu’à quelques clics de l’indépendance énergétique. Pour ne plus dépendre de la fiabilité de l’infrastructure électrique traditionnelle pour vos besoins en énergie et réduire drastiquement vos factures d’électricité, vous savez ce qu’il vous reste à faire. Et en plus, vous participez à réduire l’impact environnemental de la production d’électricité si vous avez recours au solaire, une énergie verte et propre. Une autre bonne raison d’investir dans un système d’alimentation de secours domestique.

Cet article est une publication sponsorisée par BLUETTI.