Dernier jour des promos Back to School AliExpress avec 2 aspirateurs à prix mini

Pour le dernier jour des promos Back to School chez AliExpress, on a trouvé 2 aspirateurs Roborock et Tineco à un prix vraiment intéressant. Découvrez les offres ci-dessous.

La période de rentrée scolaire s'accompagne de nombreuses occasions de faire des économies, et AliExpress ne fait pas exception. Du 6 au 9 septembre, AliExpress propose des promos Back to School que vous ne voudrez pas manquer. Et avec des codes promo exclusifs, vous pouvez obtenir des réductions encore plus importantes :

2€ de remise dès 15€ d'achat avec le code FR2.

4€ de remise dès 30€ d'achat avec le code FR4.

6€ de remise dès 45€ d'achat avec le code FR6.

12€ de remise dès 100€ d'achat avec le code FR12.

24€ de remise dès 200€ d'achat avec le code FR24.

Et parmi toutes les offres, on a trouvé 2 produits parfaits pour ceux qui souhaitent profiter d'un intérieur propre sans se fatiguer : l'aspirateur balai Tineco Floor One S3 Breeze et l'aspirateur balai Roborock S8 à prix mini !

Le Tineco Floor One S3 Breeze à moins de 350€

Si vous cherchez à faciliter le nettoyage de vos sols, ne cherchez pas plus loin. Le Tineco Floor One S3 Breeze est un nettoyeur de sol sans fil qui offre une performance exceptionnelle pour garder vos planchers propres et étincelants. Grâce à sa fonction d'auto-nettoyage, il maintient la propreté de ses propres rouleaux pour un entretien minimal.

Il propose également d'une batterie puissante qui offre jusqu'à 35 minutes de nettoyage continu. Il peut gérer les sols humides et secs grâce à son réservoir d'eau et à son réservoir à poussière. Vous apprécierez également sa fonction d'auto-nettoyage qui élimine les saletés des rouleaux pour un nettoyage sans effort. Sa conception sans fil vous offre une grande liberté de mouvement, et son écran LED vous permet de suivre facilement les paramètres.

Il est en ce moment disponible pour seulement 313,27€ grâce au code promo FR24.

Le Roborock S8 à moins de 600€ chez AliExpress

Les robots aspirateurs sont devenus indispensables pour de nombreux foyers, et le Roborock S8 est un choix de premier ordre. Avec une aspiration de 6000Pa, une technologie de lumière structurée 3D et une brosse DuoRoller, il assure un nettoyage approfondi de votre maison. De plus, sa connectivité WiFi et son application dédiée facilitent le contrôle à distance. Vous pouvez ainsi planifier des nettoyages.

Sa technologie de lumière structurée 3D lui permet de plus de cartographier votre maison avec une grande précision, tandis que la brosse DuoRoller garantit un nettoyage en profondeur, même sur les tapis.

Le Roborock S8 est en ce moment disponible chez AliExpress pour seulement 561,41€ avec le code FR24.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.