Redmi Pad SE : la tablette Xiaomi est à seulement 121 € pour le Singles Day

Modèle ultra populaire sur le segment des tablettes d'entrée de gamme, la Redmi Pad SE voit son prix descendre encore plus bas dans le cadre du Singles Day.

AliExpress vient de lancer une salve de promos à l'occasion du Singles Day, un équivalent du Black Friday qui a traversé depuis quelques années les frontières de la Chine. Si vous recherchez une tablette pas chère en cette fin d'année, voici une offre à ne pas manquer.

La Redmi Pad SE dont le prix conseillé et de 199 € passe sous la barre des 125 €. En ce moment, vous pouvez l'acheter à 121,89 € très exactement. Pour profiter de ce tarif, vous devez renseigner le code promo 11FR012.

Redmi Pad SE : une tablette équilibrée pour moins de 125 €

La Redmi Pad SE de Xiaomi est une tablette tactile équipée d'un écran 11 pouces de définition Full HD+ (1920 x 1200 pixels). La datte est plus que confortable pour ceux qui recherchent un grand écran. L'appareil est propulsé par un processeur Snapdragon 680, une puce positionnée sur le milieu de gamme à sa sortie.

Elle n'est certes plus très jeune, mais est suffisante pour couvrir les besoins les plus classiques du quotidien en termes de performances. La Redmi Pad SE conviendra donc pour ceux qui veulent une tablette pour surfer, faire les réseaux sociaux, voir des films et séries ou encore communiquer avec leurs proches. L'appareil dispose de 128 Go de stockage et d'une batterie de 8000 mAh.

Pour ce qui est de la photo, on reste évidemment sur l'essentiel comme pour la plupart des tablettes. la Redmi Pad SE dispose d'une caméra arrière de 8 MP et d'un module de 5 MP en façade.