Redmi Pad SE (256 Go) : la tablette Xiaomi avec des Buds 6 Play est à un très bon prix

Une tablette Xiaomi proposée sous forme de pack avec des écouteurs Buds 6 Play est à un très bon prix chez Rakuten. Depuis le vendeur Darty, la Redmi Pad SE incluant 256 Go d'espace de stockage passe à moins de 180 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Jusqu'à ce vendredi 21 février 2025, Rakuten effectue une remise de 20 euros pour toute commande supérieure à 149 euros d'achat, passée sur la boutique officielle Darty. Parmi les nombreux produits éligibles à l'opération, on peut trouver un pack Xiaomi en promotion.

En effet, le pack composé de la tablette Redmi Pad SE et des écouteurs sans fil Redmi Buds 6 Play est à 179,99 euros au lieu de 299,99 euros. Le tarif réduit est obtenu grâce au coupon DARTY20 qui doit être saisi manuellement lors de l'étape du panier. À titre d'information, le pack est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Économisez 120 € sur le pack Xiaomi Redmi Pad SE + Buds 6 Play chez Rakuten

Alimentée par une batterie de 8000 mAh et fonctionnant sous le système MIUI Pad 14 basé sur Android 13, la Redmi Pad SE associée à l'offre Rakuten possède un écran tactile de 11 pouces avec une définition en Full HD+ de 1920 x 1200 pixels, une résolution de 249 ppp et un taux de rafraîchissement maximal de 90 Hz.

La tablette Xiaomi dispose aussi d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go extensible jusqu'à 1 To et d'un processeur Snapdragon 680. Pour terminer, les futurs acquéreurs pourront profiter d'une caméra arrière de 8 MP, d'une caméra frontale de 5 MP, de quatre haut-parleurs, du Wi-Fi 5, d'un port USB Type C et la technologie sans fil Bluetooth 5.0.

Quant aux Redmi Buds 6 Play, ce sont des écouteurs intra-auriculaires stéréo sans fil qui embarquent des drivers dynamiques de 10 mm, un microphone avec réduction du bruit par IA, une connectivité Bluetooth 5.4 et une portée sans fil de 10 mètres. On trouve également un port de chargement en USB Type-C, une autonomie maximale de 36 heures avec l'étui de charge fourni et une compatibilité Android/iOS.