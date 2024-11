11.11 chez AliExpress : des promos géantes pour célébrer le Singles’ Day !

AliExpress frappe fort pour le 11.11 avec des promotions éclatantes sur des milliers de produits ! Profitez de réductions jusqu’à -80 % et d'une série de codes promo pour économiser davantage. Smartphones, TV, tablettes, et plus encore : l'occasion parfaite pour vous faire plaisir à petit prix.

Chaque année, le Singles' Day, ou “11.11”, est un rendez-vous incontournable pour les amateurs de bonnes affaires. Lancée en Chine comme une journée pour célébrer le célibat, cette date s’est transformée en un événement shopping mondial, attirant des millions de consommateurs en quête de réductions exceptionnelles. AliExpress ne manque pas à l'appel et prolonge cette fête avec des promotions impressionnantes du 11 au 18 novembre inclus, proposant jusqu’à -80 % sur une vaste sélection de produits.

Pour booster vos économies, AliExpress propose également des codes promo avantageux à utiliser durant cette période :

5 € de remise dès 39 € d'achat avec le code 11FR005

12 € de remise dès 89 € d'achat avec le code 11FR012

25 € de remise dès 169 € d'achat avec le code 11FR025

40 € de remise dès 269 € d'achat avec le code 11FR040

60 € de remise dès 359 € d'achat avec le code 11FR060

80 € de remise dès 499 € d'achat avec le code 11FR080

Profiter du 11.11 chez AliExpress

Smartphones : des modèles puissants à prix mini

Que vous recherchiez un modèle de dernière génération ou un smartphone à petit prix, les promos 11.11 sur AliExpress couvrent une gamme complète de marques et de modèles. Profitez de réductions importantes pour vous offrir un appareil performant sans vider votre portefeuille. Avec les codes promo, économisez encore plus, même sur les grandes marques !

Les offres du moment :

Tablettes : idéales pour le travail et le divertissement

Si vous avez besoin d’une tablette pour travailler, étudier ou simplement vous divertir, le 11.11 est l'occasion idéale. AliExpress propose des réductions sur des tablettes variées, que ce soit pour des usages quotidiens ou plus exigeants. Trouvez une tablette à la hauteur de vos besoins avec des prix renversants.

Les offres du moment :

Aspirateurs : le ménage simplifié et connecté

AliExpress réserve également des remises importantes sur les aspirateurs, qu'il s'agisse d’aspirateurs robots ou de modèles plus traditionnels. Profitez des offres du Singles' Day pour équiper votre maison d'un appareil qui facilitera votre quotidien et vous fera gagner du temps, sans trop dépenser.

Les offres du moment :

TV : des écrans de qualité à prix réduits

Pour ceux qui veulent moderniser leur installation audiovisuelle, le 11.11 est le moment parfait. AliExpress propose des réductions sur des téléviseurs de toutes tailles et technologies. Que vous cherchiez une TV 4K, OLED ou simplement un modèle secondaire pour une chambre, les offres ne manquent pas pour profiter de la qualité à prix réduit.

Les offres du moment :

Mini PC : l’informatique compacte et accessible

Les Mini PC gagnent en popularité grâce à leur polyvalence et leur encombrement minimal. Durant le 11.11, AliExpress propose des modèles performants à prix mini, parfaits pour ceux qui recherchent une alternative compacte aux ordinateurs de bureau classiques. Idéal pour les espaces restreints ou les utilisateurs nomades, un Mini PC peut être un excellent choix pour les petits budgets.

Les offres du moment :

Profitez de cette période de promotions exceptionnelles pour vous offrir les produits qui vous font envie. AliExpress marque le coup pour le Singles' Day avec des réductions allant jusqu'à 80 % et des codes promo pour maximiser vos économies. Ne laissez pas passer cette opportunité !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.