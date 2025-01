Redmi Note 14 : le smartphone Xiaomi est à 153 € sur le store officiel

Voici une offre qui tombe à pic pour celles et ceux qui veulent s'offrir le Redmi Note 14 en promotion ! Jusqu'à la fin du mois de janvier 2025, lors des soldes d'hiver, le smartphone Xiaomi bénéficie de 80 euros de réduction sur le store officiel.

La version française du store officiel Xiaomi profite de la troisième démarque des soldes d'hiver pour faire baisser le prix du récent Redmi Note 14. Jusqu'au 31 janvier 2025, le smartphone compatible avec la 4G et incluant 8 Go de RAM est au tarif de 153 euros au lieu de 233 euros. La réduction de 80 euros se fait grâce à une remise immédiate de 30 euros et à un coupon de 50 euros à récupérer sur mi.com/fr/user/coupon/1/.

Dévoilé en même temps que les autres modèles de la gamme, le Redmi Note 14 de Xiaomi lié à l'offre du store officiel possède un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On peut également trouver le processeur Helio G99-Ultra Octo-Core cadencé à 2.2 GHz, un espace de stockage de 128 Go extensible jusqu'à 1 To, une batterie de 5500 mAh compatible avec la recharge rapide à 33W, ainsi que le système Android 14 basé sur HyperOS.

De son côté, l'APN du téléphone est composé d'un capteur principal de 108 MP, d'un capteur profondeur de 2 MP, d'une caméra macro de 2 MP et d'une caméra selfie de 20 MP. Enfin, la connectivité du Xiaomi Redmi Note 14 comprend la technologie sans fil 5.3, le GPS, le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, l'USB-C, une prise jack 3.5mm, un lecteur d'empreintes sous l'écran et la reconnaissance faciale.